Dafne Keen, en 'El hormiguero': "En la prueba de 'Logan' pegué a Hugh Jackman tan fuerte que le dejé el brazo verde"

El hormiguero recibió este martes a una actriz española muy poco conocida en nuestro país, Dafne Keen, que cuenta en su filmografía ser la hija de Hugh Jackman en Logan o la serie de La SextaRefugiados: "Hoy mi anonimato se va a la mierda", afirmó la invitada.

La joven intérprete visitó el programa de Antena 3 para presentar la segunda temporada de la ficción de HBOLa materia oscura: "Hice fatal la prueba, no sé por qué me cogieron", admitió, pero Pablo Motos quiso recordar su papel en la película de Marvel.

Vemos el trailer de la segunda temporada de “La Materia Oscura” #DafneKeenEHhttps://t.co/G6TMid1epp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2020

"¿Cómo te cogieron ser al protagonista de la película de Hugh Jackman?", quiso saber el presentador. Keen, con toda sinceridad, le contestó que "ni idea", y añadió que "empecé como actriz porque una amiga de mi madre estaba haciendo un corto y necesitaban una niña. Lo hice y me encantó".

También señaló que "grabé una serie con mi padre que se llamaba Refugiados, pero no sabían que él era mi padre. Es de tontos no darse cuenta cuando hay muy poca gente que se llamen Keene y viva en España". Posteriormente "hice unas audiciones, pero no me dijeron para qué eran".

"Al tiempo me llamaron y me dijeron que me necesitaban en Nueva York en dos semanas para hacer una audición con Hugh Jackman para X-Men. Tenía 10 u 11 años", recordó la actriz. "Llegué allí e hice la audición como el culo porque me estresé muchísimo", admitió.

.@DafneKeen es la niña de la película “Logan” y la protagonista de la serie “La Materia Oscura” que se estrena hoy en @HBO_ES#DafneKeenEHpic.twitter.com/Tl2Omp8R8o — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 17, 2020

La madrileña destacó que "cuando llegué al hotel pensé que la había cagado e hice que Hugh esperase media hora más en la sala de audiciones para que yo volviese y repetirla. Esa ya me salió bien".

Motos señaló que el actor australiano había contado que la seleccionaron porque le dio un puñetazo "bastante fuerte", y Trancas afirmó que "metes unos castañazos en Logan que flipas, a mí me das miedo". Keen se rió y comentó que "salió con moratones y me sentí fatal".

"Me enseñó el brazo y lo tenía verde", añadió. El presentador también le preguntó cómo era trabajar con Jackman: "Es la hostia, una persona muy normalita y tan majo... me llevo muy bien con su hija que tiene mi edad", comentó la actriz.

Recordó que "me llevaba cenar, iba a su casa, fuimos al parque de atracciones... era como mi padre 2.0, literal". En ese momento, el presentador quiso rememorar una anécdota que se sucedió con el actor que ha dado vida a Lobezno.

Una de las entrevistas que el valenciano le hizo a Jackman terminó de una "forma graciosa" ya que "me dio un fuerte abrazo y mi cara, que está a la altura de sus pectorales, quedó espachurrada. Pensé en la cantidad de gente que hubiese matado por estar en esa situación", afirmó Motos entre risas.