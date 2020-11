"Reaccioné mal, pensé que eran vecinos", asegura el acusado de agredir a un policía que fue al piso por ruidos

"Reaccioné mal", ha reconocido, no obstante, en el juicio celebrado este martes en el Penal número 1 de Gijón, en el que ha negado, eso sí, que insultara a los agentes y que mucho menos agrediera a uno de ellos. Tampoco sabía que eran policías, según él, ya que iban de paisano.

La Fiscalía ha mantenido para el procesado la solicitud de un año de prisión, al destacar que el relato de los policías que declararon en el juicio era "coherente entre sí y verosímil".

Asimismo, ha sostenido que el acusado era "plenamente consciente" de lo que hizo y ha descartado que pueda ser atenuante la ingesta de alcohol.

Precisamente el abogado de la defensa ha pedido la libre absolución de su cliente, del que ha afirmado que no sabía que las dos personas que acudieron al domicilio eran policías.

Pese a ello, como alternativas a la libre absolución en caso de ser condenado, cree que debería calificarse los hechos como desobediencia leve, al margen de la orden penal, o resistencia no grave. También ha pedido aplicar una atenuante analógica por embriaguez, habiendo consumido alcohol al ser Nochevieja.

Durante su declaración, el acusado ha señalado que los dos agentes no se identificaron como policías cuando él fue a ver qué pasaba. Unos diez minutos antes había ido a abrir la puerta su ex pareja actualmente, titular de la vivienda, y fue a ver por qué tardaba tanto en el volver.

Ha explicado que pensó que eran vecinos que estaban protestando y solo vio que hablaban sobre algo de ruidos. Según él, quiso hacer ver que era Nochevieja y le sacaron de casa, lo tiraron al suelo y le pusieron las esposas.

Ha negado que llamara "gilipollas" e "hijos de puta" a los policías. "Pensé que eran los vecinos y me pareció mal con todo lo que aguanté en ese piso", ha insistido. "No le cogí por la solapa, fue él quien me sacó", ha apuntado sobre el agente.

"No lo entiendo", ha afirmado sobre la actuación policial. A preguntas de su abogado, ha insistido en que solo les preguntó qué pasaba. "No me dio tiempo a más", ha remarcado el acusado, quien ha señalado que incluso se lesionó en el coche policial por bandazos que se dieron.

Versión distinta es la del agente que resultó lesionado, quien ha asegurado que, tras realizar una sonometría, le explicaron a la ex pareja del acusado que iba a ser expedientada por ruidos y saltó el hombre contra ellos con una actitud "agresiva y déspota" y con insultos. Y aunque ha opinado que podía ser por haber bebido, ya apuntado que era consciente de que eran policías.

Y si bien en el domicilio había otras dos personas más, la hija de la titular de la vivienda y su yerno, recién llegados desde Colombia, solo el acusado fue contra ellos, según el agente.

CONSCIENTE DE QUE ERAN POLICÍAS

En este sentido, los dos agentes que intervinieron en el domicilio han declarado que el procesado sabía "sin duda" que eran policías y que comenzó a proferir contra ellos insultos como "gilipollas" o "hijos de puta".

Acto seguido, se abalanzó contra uno de ellos, al que agarró por la solapa y le empujó contra la pared, cayendo al suelo los dos. Ya en el suelo hubo un breve forcejeo que terminó con la detención del procesado.

En el juicio también testificó la ex pareja del procesado, titular del domicilio. Esta ha declarado que llamaron a la puerta y le pidieron documentación y fue a por ella. Como tardaba ella en volver, los otros invitados a su casa fueron a ver qué pasaba.

La mujer ha dado por hecho que el acusado pensaba que eran unos vecinos y no policías. Según su versión, él les dijo "joder, pero si estamos en Nochevieja", a lo que ha recalcado que en ningún momento les insultó. Asimismo, ha relatado que fue cuando uno de los policías le sacó hacia afuera, le tiró en el pasillo y le arrestaron.

INSULTOS Y AGRESIÓN A LA POLICÍA

El juicio ha quedado visto para sentencia. De acuerdo al relato fiscal, sobre las 05.20 horas del día 1 de enero de 2020, dos policías locales acudieron a una vivienda en la calle Genaro Suárez Prendes, en Gijón, para realizar una medición de niveles sonoros.

Como la medición fue positiva, se dispusieron a notificar la correspondiente denuncia a la titular del domicilio. En ese momento, el acusado, que se encontraba en la casa, se acercó a ellos y les increpó con expresiones como "gilipollas" e "hijos de puta", recriminándoles por hacer su trabajo en Nochevieja.

No contento con ello, cogió por la solapa de la cazadora a uno de los agentes y le empujó contra la pared, haciendo que se golpeara en la cabeza y en la espalda.

También le agredió con el codo en la cara. Finalmente pudo ser reducido entre los dos policías, pese a la violenta resistencia que opuso, que incluso provocó que los dos municipales cayeran al suelo. El policía sufrió lesiones consistentes en contusiones en la cara y en la mano izquierda, de las que curó en 12 días.

La Fiscalía considera que los hechos relatados con constitutivos de un delito de atentado del art. 550.1 y 2 del Código Penal y de un delito leve de lesiones del artículo 147.2.

Por este motivo, solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y tres meses de multa con una cuota diaria de diez euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al policía local lesionado con 480 euros y al Hospital de Begoña, donde fue atendido, con el importe de los gastos de asistencia médica, más los intereses legales correspondientes.