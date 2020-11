Cvirus.- Elda prorroga dos setmanes més les mesures addicionals a les de la Conselleria de Sanitat pel Covid

Segons ha confirmat el consistori en un comunicat, l'alcalde, Ruben Alfaro, ha firmat un ban municipal en el qual manté per dos setmanes les restriccions en l'ús d'instal·lacions culturals, esportives i educatives, el tancament dels centres socials, limitacions en les activitats esportives municipals i la reducció de l'aforament dels mercats ambulants al 50% de la seua capacitat.

Açò se suma al tancament perimetral que pateixen les localitats d'Elda i Petrer -les dos són confrontants- des de divendres passat, 6 de novembre, i que seguirà vigent una setmana més, per a intentar rebaixar l'índex de contagis que patixen les dos localitats.

Així mateix, l'Ajuntament ha informat que la Policia Local d'Elda ha alçat 51 actes de sanció per infringir el confinament perimetral decretat per la Generalitat.

Durant els primers set dies de restriccions de la mobilitat, els agents que s'han encarregat de controlar els accessos i eixides de la ciutat en dos punts han imposat, a més, dos sancions per saltar-se el confinament autonòmic.

A més, els efectius han sancionat altres infraccions relacionades amb el toc de queda o les restriccions i mesures de seguretat d'obligat compliment. En concret, s'han imposat deu sancions per reunions amb més de sis persones, huit multes per no portar mascaretes i una per celebrar una festa en un local d'esdeveniments.

Així mateix, l'Ajuntament ha indicat que, seguint les directrius del Centre de Coordinació Operativa Integrada (CECOPI), s'han tancat al trànsit tres de les eixides de l'A-31 i s'ha tallat al trànsit la carretera CV-833 que uneix Elda i Saix, a l'altura del límit dels termes municipals de les dos localitats.