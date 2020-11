Tu horóscopo diario: viernes 13 de noviembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 13 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tendrás tiempo para la diversión y para el descanso y eso aligerará tu espíritu mucho ya al final de esta semana en la que has hecho bastantes esfuerzos por mantener todo en orden a tu alrededor. Un amigo o una amiga pensará en ti con mucho cariño.

Tauro

No debes jugar con varias personas a la vez en cuestión de afectos o sentimientos ya que ese talante un poco manipulador que te sale a veces, ahora puede ser bastante peligroso para ti. Alguien te puede hacer ciertos reproches y con razón.

Géminis

Creerte un personaje no es lo mejor para ser feliz, así que quizá ahora debes empezar a asumir lo que eres y quien eres con tus imperfecciones y tus fallos. A partir de ahí las cosas mejorarán para ti, pero desde luego no debes engañarte más.

Cáncer

Es muy positivo lo que hoy te va a decir alguien de la familia y te sorprenderá porque no creías que te quería tanto o que confiaba tanto en tu criterio. Sonríe y escucha esas palabras. Te llevarás una magnífica sorpresa esta noche.

Leo

Realmente puedes brillar mucho hoy si te lo propones y dejas que los demás vean el potencial que eres capaz de desarrollar. Sentirás la energía de sobra para que tu posibilidades lleguen a más, se desarrollen. Y si cometes algún fallo, aprenderás de él.

Virgo

A pesar de que has tenido ciertas dificultades, no te debes preocupar tanto del dinero, porque no vas tan mal en este terreno. Si te sabes administrar, tendrás lo necesario para cubrir todo lo que haga falta, aunque eso sí, sin darte grandes lujos.

Libra

No debes preocuparte tanto porque un amigo se aleja de ti y no tiene más remedio que hacerlo por sus circunstancias personales. Sólo lo hará físicamente, pero seguirás con él o ella en tu corazón. No rompas los lazos, al contrario, auméntalos.

Escorpio

Cuanto más amor incondicional tengas por ti mismo o misma, más positividad vas a poder desarrollar hacia los demás. No tengas miedo de lo que digan de ti y se como realmente eres, libre y con poder. Pero debes aceptar las críticas con una sonrisa.

Sagitario

Si hoy no te sientes muy feliz, y está algo triste, deja salir esas emociones y no pretendas estar siempre perfecto o perfecta y de buen humor. Las emociones tristes son verdaderas y forman parte de ti. Libéralas y así te sentirás mucho mejor.

Capricornio

Hoy te dispones a tomar una decisión que puede ser acertada si realmente no lo haces en contra de alguien o por salirte con la tuya e imponer tu criterio. No te dejes llevar por la soberbia, aplica la justicia lo más fielmente que puedas.

Acuario

Aunque no los hayas buscado, puede que tengas entre manos algunos conflictos profesionales. Esto pasará, sobre todo, si tienes alguna clase de mando o poder. Tendrás quejas, pero sabrás resolverlas adecuadamente y con empatía.

Piscis

No te apetecerá enfrentarte a los conflictos materiales y cotidianos, que no te van a interesar nada. Te sentirás un espíritu libre y en tu mundo, algo que te hará huir de ciertos contactos sociales y estar a lo tuyo. Esa independencia no es negativa, al menos por un tiempo.