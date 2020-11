Gómez insta a Cs a apoyar las cuentas de 2021 y Giner dice que seguirá negociando para lograr sus exigencias

Gómez ha valorado de nuevo la "voluntad" de Cs para el acuerdo en las cuentas municipales y ha destacado que son "mucho más ambiciosas de lo que en un principio estimamos". Así, ha resaltado que "se ha incrementado de un 2 a un 4 por ciento del total del presupuesto, la partida destinada a fomentar el empleo y reactivar la economía".

Igualmente, la vicealcaldesa y responsable socialista ha apuntado el aumento de las partidas para ayudar a las familias y ha citado el incremento del presupuesto para el Cheque Escolar. "Ahora es el momento de que Cs sea valiente y respalde las cuentas", ha reiterado.

Sobre la petición de este grupo de alcanzar compromisos concretos respecto al uso de los remanentes, ha asegurado que el PSPV "no tiene ningún problema". "Queremos que vayan destinados a las prioridades que nos hemos marcado en materia de activación económica, atención social y sanitaria", ha dicho al respecto.

Gómez ha agregado que su partido está "de acuerdo con pactar nuevos compromisos", pero ha señalado que "ya hay un presupuesto acordado y presentado que incorpora sus peticiones". Así, ha reiterado que "es el momento de cumplir la palabra dada y llegar a un acuerdo conjunto".

En esta línea, ha considerado "bueno" que Cs "se sitúe en la centralidad y se aleje de la radicalidad que representan Vox y PP", a quien ha reprochado que "priorice los intereses partidistas sobre la voluntad de llegar a acuerdos para la reconstrucción".

La vicealcaldesa ha dicho que en 2021 "a pesar de la crisis", habrá 96 millones para inversión pública. "Cada euro invertido en obra pública se traduce en puestos de trabajo. Es un motor económico importantísimo", ha aseverado. Ha expuesto que "todos los partidos han de valorar" esa cuestión y ha invitado a Cs "a que reflexione".

"HASTA EL ÚLTIMO SEGUNDO"

El portavoz de Cs, Fernando Giner, ha manifestado sobre la negociación del presupuesto municipal que "de momento, todavía las pretensiones conseguidas son bajas". No obstante, ha precisado que "hasta el último segundo del pleno del próximo jueves -cuando se debatirán las cuentas- estaremos trabajando para aumentar las ayudas a autónomos y pymes y al Cheque Escolar universal para llegar a las 10.000 familias".

Giner ha indicado que su grupo seguirá negociando con el gobierno hasta el próximo pleno para tratar de sacar adelante los objetivos presupuestarios exigidos por Cs. "Nuestra máxima es ser útiles a los ciudadanos. Por eso hemos ofrecido al gobierno abstenernos en la votación del presupuesto si previamente firmamos un documento en el que se comprometa a dedicar los remanentes a las familias, los autónomos y las pymes", ha afirmado.

El responsable de Cs ha recordado que la "principal" exigencia de su grupo es que "del 2,5% de las cuentas, más de 20 millones se destinen a autónomos y pymes, como propuso en el Pacto de Reconstrucción" a partir de la Covid-19. "Un mínimo de 15 millones debería destinarse a ayudas directas para los sectores productivos especialmente castigados por la crisis económica", ha reiterado.

Fernando Giner ha reclamado de nuevo la "bonificación del IBI". "Aunque se han pasado los plazos para su bonificación, se podría compensar", ha explicado, además de apuntar que "es muy importante desligar estas compensaciones de las ayudas directas del mínimo del 2,5% para autónomos y pymes".

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

Respecto al periodo de pago de tasas e impuestos, ha aseverado que "el dinero debe estar en el bolsillo de los valencianos". "Hemos arrancado al alcalde el compromiso de que hasta el 30 de junio de 2021 no se cobrarán ni tasas ni impuestos. Esto supone que el valenciano que no quiera pagar hasta esa fecha no lo va a hacer", ha subrayado.

Giner ha dicho que "el año pasado la recaudación fue de 90 millones" y ha destacado que "en 2021 esa cantidad aproximada estará más tiempo en el bolsillo de los ciudadanos y no en las arcas del ayuntamiento".

Por su lado, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha censurado que el presupuesto de 2021 no incluye ayudas específicas para la hostelería ni la suspensión de la tasa de mesas y sillas. Ha lamentado que "en contra de los esfuerzos que están haciendo los hosteleros para mantener abiertos sus establecimientos" el ejecutivo local, conformado por Compromís y PSPV, "no ha contemplado en el presupuesto una línea específica de ayudas para el sector".

Igualmente, ha reprochado al gobierno no haber recogido "la exención o la bonificación de la tasa de ocupación de terrazas, la tasa de mesas y sillas, algo fundamental y esencial para un sector que en muchos caso tiene la persiana cerrada por la situación provocada por la Covid-19".

"NO ES SUFICIENTE"

Catalá ha asegurado que el PP seguirá diciendo que "el presupuesto no es suficiente para una ciudad que está sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria y económica, con zonas fantasma por el cierre sistemático de persianas de comercios y establecimientos hoteleros".

"Hay que estar alineado con la situación y el contexto actual. El presupuesto debería redirigirse a la reactivación económica, a la protección del empleo y ayudar a los sectores económicos. No vemos que sea así, solo vemos que -el alcalde, Joan- Ribó se ha subido el sueldo y cuestiones que no atienden a la situación", ha declarado.

Catalá ha participado este jueves en la concentración en apoyo a la hostelería y ha dicho que esta actividad "está tomando medidas y cumpliendo con las instrucciones de sanidad para defender los puestos de trabajo de un sector fundamental para la actividad económica".