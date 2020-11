Rafa Mora habría traicionado a Kiko Rivera e Irene Rosales para que "les hicieran fotos sin que ellos lo supieran"

Antonio Montero, colaborador habitual de Sálvame, acusó este miércoles durante el programa de traición a Rafa Mora.

A la pregunta de si le filtró el valenciano "dónde estaba de vacaciones con Kiko Rivera e Irene Rosales para que les hicieras fotos sin que ellos lo supieran", su respuesta fue un tajante sí.

Montero argumentó que respondía afirmativamente porque no cree que esté traicionando a su compañero: "Nunca me hubieran hecho esta pregunta si Rafa no estuviera detrás de la pregunta", alegó.

"¡Traiciona a su amigo Kiko!"

Ante Kopérnica salió que decía la verdad, algo que no dejaba en buen lugar a Mora, pero el programa se acabó y no hubo derecho a réplica, algo que le provocó un cabreo monumental.

Antes, María Patiño se había mostrado sorprendida de la afirmación. "¡Traiciona a su amigo Kiko! Si yo te llamo para que me sigas a espaldas de mi pareja y de un íntimo amigo estoy traicionando a mi pareja y a mi íntimo amigo, que en este caso es Kiko Rivera e Irene Rosales", dijo la presentadora de Socialité.