Once municipios madrileños están desde este lunes confinados y 835.000 personas viven con restricciones

Una veintena de localidades madrileñas amanecen hoy con restricciones de movilidad y actividad.De ellas, 11 están confinadas perimetralmente, al tener todas sus zonas básicas de salud alta incidencia de coronavirus. En total, 835.000 madrileños tendrán que convivir con las limitaciones dictadas por la Consejería de Sanidad el pasado viernes para tratar de frenar las infecciones de Covid-19.

La evolución epidemiológica que ha experimentado la región en las últimas semanas tiene una tendencia "descendente", según dijo el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, quien, sin embargo, siguió apelando a la "prudencia" y a la responsabilidad individual porque el virus es "traicionero" y lo conseguido puede echarse a perder.

Este respeto al coronavirus tiene mucho que ver con la actitud conservadora que han tenido los técnicos de la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero para tomar las últimas medidas. A pesar de que desde el departamento se reconoció que la situación de muchas zonas básicas había mejorado con las restricciones que se iniciaron el 26 de octubre, se prefirió prorrogar las medidas porque los contagios no se habían frenado tanto como esperaban los expertos.

Las zonas con medidas

Sanidad decidió prorrogar desde las 0.00 de hoy y hasta el 22 de noviembre la vigencia de las restricciones de movilidad y actividad en las 35 zonas básicas de salud que estaban limitadas. Además, añadió otras áreas nuevas que suponían el confinamiento total de varias pequeñas y medianas localidades.

Con estas medidas, el cierre perimetral por municipios en la región asciende a 11: Collado Villalba, Majadahonda, El Boalo, Morata de Tajuña, Chinchón, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Alpedrete y Galapagar (ver mapa).

Gráfico Confinamientos perimetrales en la Comunidad de Madrid Carlos Gámez

Las restricciones: aforos, horarios, movilidad....

La principal limitación hace referencia a los desplazamientos: con carácter general se restringen las entradas y salidas en las zonas afectadas salvo causas debidamente justificadas. Entre ellas figuran motivos laborales, médicos, formativos o de trámites en juzgados, organismos públicos y entidades bancarias y de seguros. También se permiten los desplazamientos de vuelta al domicilio de residencia.

Los horarios de actividad comercial en las áreas con restricciones se mantienen como en el resto de la región: no podrán abrir antes de las 6.00 y tendrán que cerrar a las 22.00 horas. Solo se exceptúan los establecimientos esenciales (farmacias y gasolineras, entre otros).

El aforo, sin embargo, es más restrictivo que en el resto de la comunidad: no podrán superar el 50%. Respecto a los lugares de culto, el aforo se establece en un tercio. Bares y restaurantes no tendrán servicio de barra y el aforo será, tanto en interiores como en exteriores, del 50%.La hora de cierre se ha fijado a las 0.00 horas y no se podrán admitir clientes desde las 23:00) horas.

El toque se queda, prorrogado desde este lunes

El pasado viernes, la Comunidad también decidió ampliar la vigencia del toque de queda, ya que hoy a las 23.59 expiraba su eficacia porque decaía con el final de los primeros 15 días del estado de alarma.

Esta medida no fue ampliada por un periodo temporal determinado, pero el viceconsejero de Sanidad señaló que, como todas las restricciones que se están tomando en la región por motivos sanitarios, se revisará su eficacia puntualmente y se revocará cuando los técnicos consideren.

Evitar desplazamientos innecesarios y reuniones

Además de las medidas de obligado cumplimiento que son las restricciones, el Gobierno regional también emitió el viernes una serie de recomendaciones generales para reducir la transimisión del virus. En este sentido, la Consejería de Sanidad sigue aconsejando reducir la movilidad a lo mínimo imprescindible. También se recomendó evitar las reuniones nocturnas en viviendas y espacios privados, porque estos encuentros sociales están siendo un importante foco de contagio.

El toque de queda impide los desplazamientos entre las 00.00 y las 6.00 salvo por una causa debidamente justificada, pero actualmente no hay ninguna limitación a las reuniones en espacios privados en esa franja horaria, salvo, la prohibición de reunirse con más de seis personas, que está vigente durante todo el día.

Consejos para ventilar

La Consejería de Sanidad también ha establecido una serie de consejos de ventilación de espacios interiores para reducir la probabilidad de contagio en lugares interiores, tanto públicos como privados.

Entre otros aspectos, se recomienda ventilar a diario todas las habitaciones, generar corriente cuando sea posible y abrir ventanas, durante al menos, 15 minutos. Una recomendación que se aconseja encarecidamente seguir si las estancias han sido utilizadas por otras personas.