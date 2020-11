Tu horóscopo diario: domingo 8 de noviembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 8 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Si tienes pareja, es hora de retomar un espacio privado y cierta comunicación que habías perdido, quizá por un alejamiento debido al trabajo de uno o de ambos. Hoy no hagas más planes que volver a establecer esa comunicación que sientes que se ha deteriorado de alguna manera.

Tauro

Hay alguien que te abrirá hoy una luz en el horizonte y será con algo espiritual o mental que te ayudará a seguir con más calma en el camino, en especial si hoy no es tu mejor día y ves las cosas con bastante pesimismo. Al final, te animarás.

Géminis

Si ahora no puedes acudir a esas reuniones sociales que tanto te aportaban, no debes de dejar de estar en contacto con las personas que te interesan a través de la tecnología. Si no sabes manejarla adecuadamente, puedes aprender con mucha facilidad.

Cáncer

Hoy vas a conseguir comunicarte con fluidez con alguien con quien siempre te cuesta hablar, y es quizá porque sientes algún temor o falta de confianza con esa persona. Te dirá algo que no vas a dejar de lado y te abrirá la puerta a su corazón.

Leo

La luna menguante en tu signo hoy es la que te puede traer algo de pereza o cierta manera de funcionar poco enérgica, aunque no debes de preocuparte, ya que tendrás tiempo para no hacer nada o hacer las cosas bastante a tu aire, incluso si estás con la familia.

Virgo

Haz caso a esas llamadas que te hace tu organismo y con las que te está diciendo lo que es mejor para ti. Si no las escuchas, puede que dentro de un tiempo te arrepientas, así que pon atención y cuida más tus músculos y otras zonas algo débiles.

Libra

Conseguirás algo que va a hacer muy felices a los que te rodean, amigos y familiares, que se sentirán orgullosos de ti y de tus logros. Tu autoestima sube y lo cierto es que en este momento sientes mucho poder y empuje dentro de ti.

Escorpio

Si tienes que abordar una dificultad, debes pedir a tu pareja que esté a tu lado porque así lo hará, incluso si no está del todo de acuerdo con lo que vas a hacer. Pero se mostrará fiel e incondicional y eso te llenará de amor y agradecimiento.

Sagitario

Hoy te sentirás con más ánimos y optimismo y si tienes niños pequeños cerca vas a disfrutar mucho de su compañía aunque tengas que dedicarles mucho tiempo. Pero no te va a importar, ya que ves que son una fuente de energía positiva para ti.

Capricornio

Mantenerte en un segundo plano en una discusión o un conflicto cercano no es algo que hoy te vaya a traer una buena imagen delante de los demás. Si es de tu responsabilidad, sal al paso y pon orden en ese asunto, ya que de alguna manera es tu obligación.

Acuario

La reflexión o un momento para meditar con calma te traerá muchos beneficios no sólo mentales, también físicos ya que puedes reequilibrar tu organismo y estar mucho más en calma. El descanso te favorece, no hagas planes estresantes de ninguna clase.

Piscis

Aplica tu creatividad a algún asunto casero que puede ser un poco aburrido o lento, pero que es necesario que hagas para sentirte mejor en ese entorno que al fin y al cabo es donde más tiempo pasas. Después del pequeño esfuerzo, te alegrarás de haberlo concluido.