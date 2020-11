Patri rompe con Lester tras colgar sus fotos desnuda y revela una supuesta infidelidad

La idílica relación entre Lester y Patri, surgida durante la segunda edición de La isla de las tentaciones, parece que ha llegado a su fin después de que la joven fuera ingresada en un hospital de Madrid y pasara la noche sola sin la visita de su novio, tal y como ha contado ella misma en sus redes sociales.

En varios 'stories' de Instagram, la influencer ha asegurado que "he pasado una noche de mierda, en un hospital, sola en Madrid". "A la única persona que esperaba era Lester, pero no apareció. Mientras, se estaba liando con niñatas", ha revelado también. "Pero si eso es lo que le llena en su nueva vida, me alegro por él", zanjaba.

Tras dar la noticia, Patri ha querido lanzar un mensaje de optimismo: "Quiero que sepáis que a pesar de todo voy a estar bien. Voy a ser feliz y voy a encontrar a alguien que me quiera de verdad, que me valore, que me cuide". La extentadora se ha mostrado escéptica porque "no se si eso existe a día de hoy, ya he perdido la ilusión", y ha considerado que "me lo merezco" porque "ante todo soy persona, tengo sentimientos y principios, cosa que otras personas no tienen". "Estoy soltera", ha finalizado.

Poco después ha borrado las publicaciones, aunque su ruptura parece estar más que confirmada, ya que la joven ha colgado un post de despedida dedicado al canario. "Voy a dejar esta foto para recordar que en algún momento de la relación fuimos felices", ha escrito junto a una imagen de ambos abrazados y riendo.

Lester por su parte no se ha pronunciado sobre la ruptura, aunque las últimas historias del ex de Marta Peñate le sitúan junto a Patri y a otros compañeros suyos de La isla de las tentaciones, por lo que todo parece indicar que sigue habiendo buen rollo entre ellos.