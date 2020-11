Los primeros taxis voladores llegarán pronto a España: lo veremos en Barcelona y Santiago en 2022

Aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, dentro de poco más de un año podrás ver un taxi volador moviéndose por España. La entidad pública Enaire ha confirmado esta semana que se encuentra inmersa en dos proyectos europeos que le permitirán llevar demostraciones de aerotaxis a Barcelona y Santiago de Compostela en 2022.

Si bien estos vehículos todavía no llevarán pasajeros, puesto que son prototipos de prueba, la experiencia sí marcará un importante avance en la investigación del transporte aéreo autónomo.

Estos dos proyectos en los que trabaja el gestor nacional de la navegación aérea tienen el objetivo general de “gestionar la futura movilidad de personas en áreas urbanas y periurbanas mediante vehículos voladores y, en particular, de aerotaxis, así como también de actividades como la paquetería de drones”, explica Enaire.

La noticia, que la entidad recoge en una nota de prensa, fue adelantada por su director general, Ángel Luis Arias, en el Congreso Virtual organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España con el título ‘The future is waiting for us: the new urban air movility’.

“Es necesario llevar la movilidad urbana a la tercera dimensión, al espacio aéreo, y hacerlo de una forma más eficiente y sostenible”, indicó Arias, que destacó que el concepto U-Space en desarrollo en Europa será “esencial” para permitir esta nueva movilidad aérea.

Esta entidad pública, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quiere proporcionar un “efecto tractor y facilitador” a las empresas del sector privado u organismos públicos que estén interesados, para “permitir que España pueda situarse entre los líderes en el desarrollo y operación de este nuevo sector”.

Los dos proyectos en los que participa Enaire se acaban de adjudicar y están financiados con los fondos europeos Horizon 2020 a través de la SESAR Joint Undertaking sobre U-Space y Urban Air Mobility. Uno de ellos está liderado por Eurocontrol, llamado ‘CORUS-XUAM’, y otro por Everis, de nombre ‘AMU-LED’.

Está previsto que ambos proyectos cuenten con demostraciones de aerotaxis en 2022 por Europa. ENAIRE gestionará los vuelos de las primeras demostraciones con aerotaxis en España, que serían ese año en Barcelona y Santiago de Compostela.

