Un estudio confirma que la mascarilla no dificulta la respiración cuando se hace ejercicio

La Universidad de Saskatchewan en Canadá ha descubierto mediante un estudio que los niveles de oxígeno no disminuyen al hacer ejercicio con mascarilla.

La polémica por la implantación de llevar mascarilla como medida obligatoria en la mayoría de los países, ha planteado la duda de si sería aconsejable mientras se hace deporte.

La investigación publicada en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health abala que no existen pruebas que confirmen que los niveles de oxígeno tanto en sangre como en músculos disminuyen.

"Nuestros hallazgos son importantes porque indican que las personas pueden usar mascarillas durante el ejercicio intenso sin efectos perjudiciales sobre el rendimiento y un impacto mínimo en la oxigenación de la sangre y los músculos", declaran los investigadores.

En el estudio, los participantes tuvieron que realizar tres veces una prueba en una bicicleta estática: una con mascarilla quirúrgica, otra con una de tela y, por último, sin mascarilla. De esta manera, pudieron comprobar que los deportistas no se veían afectados por utilizar esta medida sanitaria.

Recomiendan que, sobre todo, las personas se protejan mientras hacen deporte en espacios cerrados, como en gimnasios, "ya que las gotitas respiratorias pueden llegar más lejos con la respiración profunda durante el ejercicio vigoroso".

"Si la gente usa mascarillas durante el ejercicio en interiores, podría hacer que las sesiones sean más seguras y permitir que los gimnasios permanezcan abiertos durante la Covid", afirma Chilibeck, coautor del estudio.