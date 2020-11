La 'tiktoker' Zoe Laverne pide disculpas por besarse con otro 'tiktoker' de 13 años

La tiktoker Zoe Laverne, de 19 años, ha difundido un vídeo en el que pide disculpas por besarse en una publicación con otro tiktoker llamado Connor, de tan solo 13 años de edad.

"No he seducido a Connor, yo no haría eso", dijo la joven. "Es un niño y soy consciente de ello. (El beso) simplemente ocurrió", añadió.

"Ambos estábamos en un lugar oscuro cuando nos hicimos amigos por primera vez y ambos acabamos sintiendo algo el uno por el otro. Y los amigos hacen eso, sienten algo el uno por el otro. Eso no es malo. Sí, la edad es mala", dijo. "Sí, está mal. Sí, no es bueno. Ambos nos dimos cuenta de eso y nos detuvimos, porque no queríamos que esto se desproporcionara. No queríamos que esto sucediera", dijo la tiktoker, que tiene cerca de 18 millones de seguidores.