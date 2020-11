¿Por qué es tan lento el recuento de votos en Estados Unidos?

Los estadounidenses votaron el martes 3 de noviembre, pero estamos a jueves y todavía no se conocen los resultados y no se sabe quién será el presidente . Antes de los comicios, el Partido Demócrata tenía las encuestas a su favor para dar carpetazo a cuatro años de Donald Trump. Sin embargo, el lento recuento de los votos de las presidenciales y el ajustado resultado en estados clave eclipsa la ventaja de Joe Biden y se augura una batalla muy reñida.

La noche electoral fue muy larga y todavía no se ha acabado. Es la primera vez en 20 años que los estadounidenses se fueron a acostar sin saber quién sería su nuevo presidente. Los motivos de este recuento tan lento es la histórica avalancha del voto anticipado, que alcanzó en estas elecciones un récord al superar los 100 millones de sufragios, impulsado por la pandemia del coronavirus, según la organización U.S. Elections Project. La institución de la Universidad de Florida indicó que los votos por anticipado sumaron 100.796.871 en total, de los que 35,9 millones corresponden a votos en persona registrados en las jornadas anteriores y otros 64,8 millones a votos por correo.

¿Por qué es tan lento el voto por correo? Se debe a que las papeletas de votación por correo generalmente requieren más tiempo para procesarse que las emitidas en persona. Y para colmo, los estados tienen diferentes reglas sobre cómo se pueden contar las papeletas por correo. La papeleta contiene seis hojas y en ella se pide mucha información. Lo que en España se rellena en 2 minutos, esto llevaría un buen rato rellenarlo y, por ende, contarlo. Aquí le mostramos cómo es la papeleta:

Ejemplo de papeleta del voto por correo en EE UU Descargar

Algunos estados empezaron a contar las papeletas hace semanas, pero en otras no se ha podido ya que lo han impedido los republicanos, según The New York Times. Es el caso de Pensilvania (otro estado clave) que no han podido empezar a contar hasta el miércoles, el día en que llegó el voto por correo, y eso se unió a que la campaña de Trump y los aliados republicanos impidieron que los condados procesaran los votos antes de las elecciones.

A ello, se han sumado las dificultades técnicas que han tenido en algunos condados como es el caso de Georgia, que han explicado que esto hace que avancen "de manera muy lenta". Hay que recordar que Georgia es uno de los estado clave para determinar la victoria de Biden. "La precisión es el elemento clave, para los que ganen y para los que pierdan. Queremos estar seguros de que lo hacemos todo bien, de que se cuenta todo", afirmó el secretario de Estado. EE UU no estaba preparada para esta avalancha de voto por correo y el recuento se sigue haciendo de forma tradicional. En los colegios electorales están trabajando día y noche para avanzar.

"Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo lo antes posible, pero trabajaremos las 24 horas, durante la noche, para hacerlo", aseguró Lisa Deeley, presidenta de los Comisionados de la Ciudad de Filadelfia. Mientras el recuento continua, con sus retrasos y sus dificultades, el presidente de EE UU amenaza con una batalla legal que llevará mucho tiempo.

La batalla legal

La campaña de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, desafió este miércoles el escrutinio en un cuatro estados clave e intenta que se paralice el escrutinio. Georgia es el tercer estado clave -junto a Pensilvania y Michigan- en el que la campaña de Trump ha presentado una demanda para cuestionar algún aspecto del escrutinio, mientras que en otro territorio, Wisconsin, el equipo del mandatario ha pedido un recuento de todos los votos.

"No permitiremos que funcionarios electorales demócratas le roben estas elecciones al presidente Trump con papeletas emitidas de forma tardía e ilegales", dijo en un comunicado el "número dos" de la campaña de reelección del presidente, Justin Clark.

La demanda, presentada ante el condado de Chatham, donde se encuentra la ciudad de Savannah y que es de tendencia demócrata, alega que "un observador republicano observó cómo se añadieron ilegalmente 53 papeletas emitidas tarde a un montón de papeletas emitidas a tiempo por correo" en ese condado, explicó Clark. Y no es la única acusación, el presidente impugna todos los resultados que no le interesan en los estados clave.