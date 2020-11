Soraya Arnelas contesta a las críticas por exponer a su hija en redes y pide "respeto, tolerancia y educación"

Tras quince años en el mundo de la música, Soraya se ha visto involucrada en innumerables polémicas de las que, más tarde o más temprano, ha conseguido salir. En los últimos días, a la cantante le persiguen los comentarios en los que algunos usuarios cuestionan la forma de educar a su hija.

Sin embargo, Soraya lo tiene claro: "Para mi las redes sociales son como mi casa, el que no venga con buenas formas no entra". Y es que, a pesar de que ella no tiene ningún problema en bloquear a cualquiera que se pase de la raya, parece que la mala costumbre de dejar comentarios ofensivos en sus publicaciones en las redes sociales no cesa.

Hace unos días, la valenciana hizo público su nuevo "proyecto personal" del que Manuela, su hija, es imagen. "Después de tres años dándole forma, a finales de mes verá la luz. Creada por un papá, una mamá y una pequeña bichita que nos ha inspirado en nuestras vidas y la ha llenado de color y valores", escribía la cantante en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, como ya es costumbre, sus haters vieron las imágenes y, en ellas, el motivo perfecto para atacar. "Tu hija es fea" o "Vergüenza te tendría que dar sacar una línea de ropa y exponer a tu hija ante pedófilos", son algunos de los mensajes que se pueden leer entre los comentarios de la publicación.

Soraya no ha querido quedarse callada ante estas faltas de respeto. "Si supieran que he construido mis cimientos, he sacado mis agallas, he crecido con cada latigazo, con cada insulto...", escribía la cantante en sus redes sociales. "Solo hace falta ver a la sociedad, el rumbo que lleva mientras algunos locos seguimos intentando crecer, evolucionar ante las tempestades", añadía la artista.

La extriunfita ha querido dejar claro que es una persona más, normal y corriente, con "sus sueños, defectos y virtudes" y ha pedido públicamente que las personas consigan tener "respeto, tolerancia y educación".

Con respecto a los insultos hacia su hija, Soraya ha sido contundente: "Cuando tengo que poner a alguien en su sitio lo pongo. Si vienes y me atacas yo tengo el derecho de contestarte". También ha querido dejar un recado para aquellos que exigen las cosas: "Los que vienen a darme órdenes me pasa lo mismo, algunas vienen a darme órdenes sobre mi hija. Si es difícil de por sí, porque no hay un manual para educar a tu hija, me repatean las que vienen a darme órdenes".