Castelló analitzarà l'ús del valencià en les xarxes socials en el Dia dels Drets Lingüístics

Així doncs, per al 4 de desembre, Dia dels Drets Lingüístics, l'Ajuntament de Castelló ha previst realitzar un col·loqui sobre l'ús del valencià en les xarxes en què participarà la periodista i activista pel valencià Violeta Tena, la divulgadora literària i escriptora Irene Rodrigo, l'humorista i presentador Òscar Tramoyeres i la periodista d'À Punt Berta Bàidez. Els quatre analitzaran des de la seua perspectiva professional aquest assumpte en un debat que començarà a les 18.00 hores en el Menador Espai Cultural i que es podrà seguir en línia.

A partir de les 19.30 hores, l'activitat es traslladarà al Teatre del Raval, on el públic podrà gaudir del monòleg en clau còmica d'Òscar Tramoyeres, al que li seguirà un concert d'Andreu Valor per a tancar la jornada.

Per al dijous 3 de desembre, el consistori comptarà amb la col·laboració de Plataforma per la Llengua i Acció Cultural del País Valencià en l'organització d'una xarrada sobre els drets lingüístics en temps de pandèmia. La trobada està programada a les 18.00 hores en el saló d'actes del Menador i també es podrà seguir en línia.

El dia 4 desembre se celebra el Dia dels Drets Lingüístics en el qual es reconeixen les llengües minoritàries i es reivindiquen els espais per a la llibertat i la igualtat lingüística, una efemèride que el consistori celebra cada any. En aquesta ocasió, els actes es duran a terme entre el saló d'actes del Menador i el Raval, on l'organització podrà aplicar el protocol habitual de mesures sanitàries.