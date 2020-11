Pedro Fernando, en 'First dates': "Mi pareja ideal sería Santiago Abascal"

Pedro Fernando acudió este martes a First dates en busca del amor, ya que no había tenido mucha suerte en sus anteriores relaciones, e incluso llegó a comentar que su ex pareja se llevó de su casa cuando rompieron "hasta la freidora con el aceite sucio, el papel higiénico, las sábanas y los cubiertos".

"Me gustan los hombres que sean hombres y se vistan por los pies. Cuando te dicen sí, es si, y cuando te dicen no, es que no", afirmó en su presentación. "En el trabajo corro y la vida me la tomo con tranquilidad. Me gusta disfrutar de una buena compañía, de un buen paseo y, por qué no, de un buen polvo", añadió.

Sobre sus gustos señaló que "no soporto la mentira y para 15 centímetros no hay que aguantar a ningún cerdo". Carlos Sobera quiso saber si tenía "algún tipo ideal de chico que te guste".

El madrileño no dudó en afirmar que "me da igual, sobre todo que respire. Mi pareja ideal sería Santiago Abascal porque desde que le vi tomando agua en un río de rodillas agachado, dije que ese hombre era mío".

Pedro Fernando, Carlos Sobera y Saúl, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Saúl, un venezolano afincado en Madrid: "Me gustan los chicos que sean cariñosos, masculinos, alegres, sonrientes, que tengan sentido del humor... pero también que sean un poco pícaros y picantes", afirmó.

"Me parece un tío espectacular y me gusta", afirmó Pedro Fernando nada más ver a Saúl, pero su procedencia le generó rechazo porque su ex pareja también era venezolano: "¡Otra vez no!", exclamó.

Pese a su primer impresión, el camarero reconoció que "yo no miro de dónde es, miro a la persona... y a su culo". Pese a que durante la cena no pararon de hablar de multitud de temas, la chispa del amor no surgió entre ellos.

Al final, Pedro si que quiso tener una segunda cita con Saúl: "Para seguir conociéndonos y, quien sabe si al final llegaríamos a más acuerdos". Pero el venezolano no quiso volver a quedar con el madrileño como pareja, "pero sí como amigos".