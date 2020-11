La dura opinión de Kiko Rivera sobre su madre, Isabel Pantoja: "Quien más idolatraba me ha engañado toda la vida"

Lleva semanas siendo un tema de actualidad. Kiko Rivera e Isabel Pantoja llevan tiempo siendo protagonistas tras la entrevista de él en Sábado Deluxe y la desafortunada llamada de ella intentando darle ánimos. Esto, sus problemas económicos y la herencia de Paquirri, entre la que se incluye la finca Cantora que parece que el DJ querría vender y la tonadillera no, ha hecho que la relación de madre e hijo parezca más rota que nunca.

Anabel Pantoja o Isa Pantoja se han pronunciado sobre el conflicto televisado que se está viviendo, pero también Fran Rivera, hermano de Kiko por parte de padre. El torero ha revivido los problemas que tuvieron Cayetano y él con Isabel Pantoja para recibir algunas pertenencias de su padre, algunas de las cuales no consiguieron por un presunto robo en casa de la artista.

El momento anímico por el que pasa el exconcursante de GH Dúo y la falta de apoyo que parece haber recibido por la jurado de Idol Kids se suma a estos problemas de herencias en los que parece que Kiko Rivera ha descubierto algo de su madre que no le gustaba.

Por ello, lleva días publicando en las redes diversos mensajes en los que no se dirige a ella directamente, pero parece que sí indirectamente. "El niño no es tonto. El niño ha sido bueno y ahora ha despertado", escribió el lunes en Instagram.

Pero este martes, el DJ ha publicado otro post con una foto junto a Mila Ximénez, quien le ha hecho una entrevista para la revista Lecturas que se publicará este miércoles y que "va a impactar" a muchos.

"Mañana sale un reportaje que yo no quería hacer...", comenzó. "Pero me gustaría que Mila dijera lo que yo dije después de que ella hablase con mi madre públicamente, para que la gente lo entienda un poco más".

"Señores yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba le ha fallado de una manera irreparable engañándole toda la vida", sentenció. "Aun así, yo no hice esto publico ya que yo no fui a hablar de ella y sí de mis intimidades, de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento".