'La voz humana' de Pedro Almodóvar inaugura La Cabina en una edición "récord" en estrenos mundiales

Que el galardonado director haya realizado un mediometraje en este punto de su dilatada carrera muestra que este formato no es exclusivo de los directores noveles como antesala de lo que podría entenderse, proyectos más ambiciosos como largometrajes.

Almodóvar "ha abierto la puerta" a que este formato se pueda ver en salas comerciales. Con su nuevo film, el cineasta manchego da un "espaldarazo" a los autores de este tipo de obras, de entre 30 y 60 minutos, que viven un momento de "expansión", aunque más en Europa que en España.

Por toda su carrera y su innegable aportación al arte y la cultura, Pedro Almodóvar recibirá el Premi Clar de Llums de la UV. Así lo ha resaltado la directora del certamen, Sara Mansanet, durante la presentación de las novedades de este año, en el que se preparan "alternativas" por si la pandemia obliga a cancelar las proyecciones, como es el poder ver películas a través de filmin. Además, dado que este año no habrá invitados internacionales se han preparado entrevistas a modo coloquio que se podrán ver online.

La gala de inauguración del festival se celebrará el 10 de noviembre a las 20.00 horas y se traslada por primer año al Teatro Talia de València. Será conducida por la compañía Viviendo del Cuento, formada por los actores José Luis Herranz y Víctor Aleixandre.

La Cabina ha recibido este año cerca de 300 películas de todo el mundo, de las cuales se han seleccionado 24, la mitad para la Sección Oficial -que engloba historias de ficción- y la otra mitad para la Sección Amalgama -no ficción-.

De las 24 cintas seleccionadas, La Cabina contará con cuatro estrenos mundiales ('Domicilio Incierto', 'Revelaciones', 'Mords-Les' y 'Wandereres'), tres estrenos europeos ('The Whitering', 'Hot Summer' y '48 Hours with Dad') y 15 estrenos nacionales ('An Arabian Night', 'My World in Yours', 'Destinity Deluxe', 'One and Thousand Nights', 'Lychen 92', 'Masel Tov cocktail', 'Rouler', Being Sascha', 'Tendre', 'Mords-Les', 'Odd season', 'Back 2069', 'Homeland Gone', 'Mes Voix' y 'Reconstitution d'une scène de chasse').

La Sección Oficial, reservada a las películas de ficción, engloba cintas que hablan de la búsqueda del amor o de la familia con trasfondos sociales, políticos y culturales o enmarcados en la problemática de los refugiados palestinos, la cultura judía o un futuro distópico.

Reino Unido, España, Suecia, Portugal, Francia, Alemania, Hong Kong, Francia o Corea del Sur son los países desde donde llegan estos mediometrajes que optarán por los premios a Mejor Mediometraje, dirección, guión, interpretación principal, interpretación de reparto, dirección de arte, diseño de producción, fotografía y música.

La Sección Amalgama -no ficción- proyectará mediometrajes que abordan desde los problemas más profundos que vive la sociedad del Líbano, hasta el día a día de un grupo de personas de la tercera edad que pasan sus inviernos en un hostal de León para protegerse de las inclemencias y la soledad de sus pueblos rurales, además del vínculo entre la seducción y el deseo por parte de una dominatrix, los recuerdos familiares y el retrato de adolescentes y sus ganas de volar a través de sus patinetes y la práctica 'freestyle'.

Debido a la coyuntura actual provocada por la Covid-19 solo habrá una sesión de Sección Oficial por día, con sede en La Filmoteca, a las 18.00 horas, en la que se proyectarán tres mediometrajes. Por su parte, la Sección Amalgama, que cada año coge más fuerza, pasará a tener dos sesiones en las que se verán dos mediometrajes (a las 18.00 y a las 20.30 horas) en el Centre Cultural La Nau de la UV.

La clausura será el 20 de noviembre a las 20.00 horas en el Jardí Botànic de la UV. Además de la lectura el palmarés y entrega de trofeos, el acto acogerá la sección 'Visuals', en la que música y visuales se unen. La banda Capricornio Uno cerrará con su pop y electrónica soñadora.

La directora de La Cabina ha agradecido a todas las instituciones públicas y privadas que colaboran para que este festival sea posible, y más en un año como este marcado por la Covid. Hace siete años, La Cabina tenía un presupuesto de cero euros y ahora recibe 70.000 euros, ha precisado.

LABORATORIO DE CREACIÓN

Desde la Universitat de València, el vicerector Antonio Ariño ha destacado que La Cabina alcance ya su XIII edición y más en un momento tan "delicado" como este con la pandemia de la Covid-19. De hecho, ante la "incertidumbre diaria" que se vive con la crisis sanitaria, el festival tiene planteadas "alternativas" que permiten una "cultura segura".

Ariño ha aprovechado el acto para lanzar una propuesta: desarrollar un laboratorio de creación de cortos y mediometrajes desde la UV. "No tenemos carrera de cine pero creo que sí podríamos tener un laboratorio como espacio de experimentación", ha defendido.

El vicerector confía además en que para el próximo año puedan alcanzar un acuerdo con À punt para ampliar la cobertura del festival.

La directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, ha resaltado el apoyo de la Generalitat a un festival "genuinamente valenciano" como La Cabina, de repercusión internacional y ha invitado a asistir porque "la cultura es segura", ha remarcado.

Amoraga ha señalado también que el certamen "tiene alternativas para el peor de los escenarios" de la pandemia para garantizar la celebración de esta edición. Y es que "la cultura siempre ha vivido en crisis", ha comentado.

En el ámbito municipal, la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez, ha destacado también el apoyo del consistorio y ha subrayado que "la cultura es necesaria para resistir en las circunstancias más duras de la vida".