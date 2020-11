Terelu Campos se disculpa con María del Monte: "No sabía que había muerto su hermano"

El testimonio de María del Monte el pasado viernes en Mi casa es la tuya ha conmovido a Terelu Campos. La cantante desvelaba en el programa de Bertín Osborne que había perdido a su hermano el 20 de abril, en pleno confinamiento, por lo que no pudo despedirle.

"No perdí a mi hermano, perdí a mi alma gemela", explicó con emoción la sevillana. Del Monte, que vive con su madre, decidió no contarle nada al respecto al considerar que, con 95 años, podría acabar con ella. "Mi madre no lo sabe; a sus 95 años estamos intentando que no se entere", confesó.

El drama relatado por María del Monte y vivido por muchas familias durante los últimos meses emocionó a Terelu Campos, que ha indicado en Viva la vida que supo de la muerte del hermano de Del Monte gracias al programa de Telecinco.

"No me digáis por qué... No sabía que había muerto su hermano y cuando lo vi anoche, lo primero que hice fue ponerle un mensaje. Pensé: '¿Qué habrá pensado de mí?'. María ha estado en los momentos bonitos, pero mucho más en los malos. Me sentí fatal", se ha sincerado la colaboradora.

Pese al tiempo pasado desde el fallecimiento de su hermano, María del Monte le respondió a Terelu con un "no te preocupes, no pasa nada", ha agregado la presentadora.