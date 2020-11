Muchas flores y poca gente: el atípico Todos los Santos del cementerio de Palma

"¿Puedo pasar? Me he enterado esta mañana". Son las 09.00 horas y una mujer de unos 80 años, vestida de negro y con cabello plateado, espera en el control de acceso de la entrada principal del cementerio de Palma. En las manos solo lleva un pequeño ramo de flores. "Sí, no se preocupe, el aforo no está completo", le dice el guardia de seguridad.