MÉS califica de "falta de respeto" que el Gobierno "no desarrolle cómo gastar remanentes y superávits"

20M EP

MÉS per Mallorca ha calificado este sábado de "falta de respeto" que el Gobierno "no desarrolle cómo han de hacer los ayuntamientos para poder gastar remanentes y superávits" y, ha añadido, "ni cómo han de trabajar el endeudamiento" los municipios que no dispongan de ellos.