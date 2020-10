Un home resulta ferit en xocar el seu vehicle contra un arbre en un accés a Alacant

El sinistre ha tingut lloc a la 14.30 hores, quan per causes que investiguen, un vehicle ha perdut el control quan circulava per l'avinguda de Dénia i s'ha eixit de la calçada, girant bruscament i ha impactat contra un arbre en un accident on ha resultat ferit el seu conductor, mentre que el vehicle ha quedat bolcat en la calçada.

L'home ha sigut auxiliat i atès pels servicis sanitaris i ha sigut trasllat, posteriorment, a un centre hospitalari. Una grua ha retirat el vehicle i l'arbre de la calçada.