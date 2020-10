PGE.- El alcalde tacha de "impresentables" las cuentas al no haber "nada" para la capital, con 2,9 millones

En declaraciones a los periodistas, el primer edil ha mostrado "la preocupación más absoluta y el rechazo" al dicho anteproyecto, porque, a su juicio, "no es de recibo que a estas alturas de este año 2020 tan nefasto el Ayuntamiento todavía no haya recibido un euro para atender la situación actual por el Gobierno" y las cifras de las cuentas sean "escandalosas y ridículas" para la ciudad.

Según ha detallado, "en el proyecto de PGE de 2018 había para la capital casi 22 millones de euros de inversiones", mientras que para 2021 "hay 2,9 millones, abandonando proyectos que tenían previstas cuantías en ese último presupuesto aprobado y que hoy desaparecen", ha criticado.

Y es que, "no hay partida de 2,5 millones de euros que ya estaba consolidada en las cuentas del Estado para la ciudad en los presupuestos de los últimos cinco o seis años; desaparecen las actuaciones de la Variante Oeste, que queda una partida testimonial de 100.000 euros, cuando habían previsto dos millones de euros en 2018", según ha mencionado.

Igualmente, ha remarcado que "no aparece por ningún lado la construcción de las dos comisarías de Policía Nacional, que postergan a años posteriores, cuando ya en 2018 había previstos 600.000 euros; en el aeropuerto no hay ninguna inversión prevista, y otras inversiones culturales no aparecen".

En su opinión, hay una inversión "clave" y "se ha reiterado en muchas ocasiones", como es la Variante Oeste, para "el desarrollo estratégico de la ciudad, que está alrededor de los 30 millones de euros y además es compartida entre el Gobierno y la Junta de Andalucía", pero "aparecen 100.000 euros, que no es nada, y ese proyecto no se puede retrasar", ha advertido.

En este caso, ha dicho que "llama la atención especialmente, porque en los últimos tiempos ha habido declaraciones de responsables del Gobierno diciendo que estaban dispuestos a afrontar esta inversión y cuando ha llegado la hora de la verdad no aparece en los presupuestos". Además, ha asegurado que va a "pelear también para que en los presupuestos de la Junta aparezca una partida importante y pueda volcarse".

LAS COMISARÍAS, "EN EL AIRE"

Asimismo, ha apuntado a "las dos comisarías, que son dos proyectos sobre los que ya se hizo la cesión del suelo hace varios años y se dijo por parte del Gobierno que como había cambio de Ejecutivo hasta que no hubiera un nuevo secretario general o director general en el Ministerio del Interior, que es quien lleva la parte de Patrimonio, no podían aceptar la cesión de los suelos".

No obstante, ha recordado que "ya hay un Gobierno, más que conformado, y el ministro del Interior cuenta ya con todo su equipo directivo nombrado, con lo que la cesión de los terrenos debería aceptarse ya por el Ministerio y haber dotado los presupuestos, como ya estaban en 2018".

En relación con las comisarías, ha aseverado que le preocupa e "indigna" que no aparezcan partidas, cuando él ha sido "muy dialogante y muy respetuoso", a la vez que ha aceptado las explicaciones que se le han ido dando, pero "esto empieza a ser una tomadura de pelo, porque no hay ni un duro", ha reprochado el regidor.

Por ello, cree que "hasta ahora han estado dando excusas", si bien ha avisado que "la ejecución de la inversión de las comisarías está más que en el aire, porque no se ve intención real del Gobierno y, sobre todo, no se ve en los presupuestos, porque no hay ninguna partida al respecto".

Además, ha señalado que "hay una inversión que sorprende que no aparezca" y confía en que se ejecute, como es "la estación que falta del Metrotrén en la zona de Levante", todo ello "cuando la negociación y la relación ha sido buena con el Gobierno y con Adif, pero por ahora en lo que se ve en los presupuestos no aparece", si bien espera que "estén dentro de las inversiones genéricas que tiene Adif".

También, ha echado en falta los 2,5 millones de euros que han llegado a la ciudad en los últimos años y "darían un impulso para actuaciones de inversión en la ciudad", ha subrayado Bellido.

"EL PEOR QUE SE RECUERDA"

En definitiva, el alcalde ha animado a "todos los representantes políticos de Córdoba que trabajen en que este presupuesto no se apruebe así, porque para la ciudad es el peor presupuesto" desde que él recuerda y eso que "ha habido presupuestos malos y también con el PP, pero tan malos como éste, no se recuerdan", ha apostillado.

De este modo, ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos en general, "sobre todo a los que tienen la tentación de aprobar estos presupuestos, que antes de aprobar con estas cifras, que serán iguales en otras muchas ciudades de España, que se lo piensen".

En palabras del regidor, "lo único que se sabe hasta ahora es que la inversión se dispara en Cataluña, evidentemente para pagar los acuerdos que dan estabilidad al actual Gobierno de la nación, pero los que sufren las consecuencias de ese acuerdo son otras muchas ciudades, como Córdoba, y sus ciudadanos, que se ven absolutamente olvidados, porque 2,9 millones de euros es una cifra ridícula".

POLICÍAS Y BOMBEROS

En cuanto a las reclamaciones de la Policía Local y Bomberos, Bellido ha indicado que las conversaciones avanzan "con mucha dificultad", porque "no es falta de voluntad política lo que lleva a que los Bomberos y Policías no estén cobrando lo que ellos entienden que merecen, sino que hay un acuerdo en el que no dejan los técnicos ni Intervención pagar las cantidades que ellos entendían que había que pagar", a la vez que ha recordado que "la diferencia son 300.000 euros".

Ante ello, ha remarcado que por 300.000 euros ni él, ni el gobierno local quiere tener "un conflicto laboral con la plantilla de Policía Local y Bomberos, sino todo lo contrario", de manera que "no es una cuestión ni de voluntad, ni económica de ahorro presupuestario". "Es normal que reclamen que cobren", pero "el problema es que el acuerdo no permite, tal y como está firmado, pagar las cuantías", ha abundado.

Así, ha insistido en que se pide "consulta a otros organismos para ver si hay una interpretación de ese acuerdo que permita pagar" y espera que "en alguna ocasión se pueda, sino llegar al cien por cien de las reclamaciones, por lo menos abrir una vía, porque el problema que hay ahora es que no se puede ni siquiera dialogar".

Además, ha mantenido que "el problema es que no se puede pagar, porque no hay nadie técnicamente que pueda firmar ese informe y propuesta de pago", por lo que confía en "una salida a esta situación".