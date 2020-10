Detingut a Alacant un home acusat d'agredir amb arma blanca una persona per a robar-li el mòbil

Els fets han tingut lloc en la cantonada del carrer Doctor Jiménez Díaz amb Doctor Marañón, quan els agents han localitzat una persona amb una ferida per arma blanca en la mà i en el costat.

El ferit ha manifestat als efectius, que es trobaven en plena patrulla per a garantir que es complisca el toc de queda, que li havien intentat robar el mòbil i, en defendre's, havia sigut atacat amb un ganivet i ferit.

La Policia ha detingut finalment el presumpte agressor, el qual ha sigut traslladat a dependències judicials, després de muntar un dispositiu especial als voltants.

D'altra banda, durant l'operatiu nocturn, els agents han hagut de sancionar una dona que es trobaven en el carrer sense respectar l'horari del toc de queda, i dos establiments per no guardar distància de seguretat i no portar mascaretes els clients, un en el carrer León de Nicaragua i un altre en l'avinguda Costablanca.

Així mateix, també han hagut d'acudir per a desallotjar un client d'una casa d'apostes que estava alterant l'orde públic, prop de l'hora del toc de queda.