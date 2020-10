Todos los detalles de la boda de Isa Pantoja y Asraf: dos padrinos, un lugar desértico y la sorpresa de Isabel Pantoja

Isa Pantoja y Asraf ya han iniciado la cuenta atrás para su boda. La hija de Isabel Pantoja tiene claro cómo quiere que sea el gran día y de ello ha hablado en una exclusiva en la revista Lecturas, donde ha detallado cómo será el enlace.

La pareja, que se conoció en la casa de Gran Hemano, se casará el próximo 26 de junio en Dakhla, en el desierto del Sahara (Marruecos). "El país me encanta, no quería una boda tradicional", dice Isa, muy atraída por el país de su chico.

"Haremos una boda a nuestra medida. El día anterior haremos el ritual para atraer la buena suerte", avanza la televisiva y futura abogada. "¡Quiero fuegos artificiales y todo!", indica entusiasmada. "Pondremos carpas y llegaremos los dos en camellos de la mano".

"Mi hermano y mi hijo, Albertito, serán los padrinos"

Aunque su sueño era vestir ese día el traje de novia que portó su madre en la boda con Paquirri, no va poder ser. "No lo llevaré porque como, al final, la boda será en Marruecos, al final me voy a hacer un caftán creo que verde", desvela la joven.

Precisamente sobre su madre, anuncia una sorpresa, y es que Isabel "va a cantar" en la boda. Además, anuncia otros detalles de la misma, como los padrinos: "Mi hermano y mi hijo, Albertito, serán los padrinos".