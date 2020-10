Compra por error un billete de lotería y gana 2 millones de dólares

Un hombre residente en Michigan, Estados Unidos, ganó dos premios de 1 millón de dólares cada uno en el sorteo Mega Millions (Mega Millones) de la Lotería de ese Estado, tras haber comprado por error un segundo billete, según informó el portal de la lotería de Michigan, milotteryconnect.com.

"Me conecté a Internet y compré un boleto usando números que son cumpleaños familiares", explicó Samir Mazahem, de 56 años, el afortunado ganador. "Olvidé guardar los números como favoritos en la aplicación, así que volví a ingresar y los configuré como favoritos para poder jugarlos fácilmente en el futuro", añadió.

"De lo que no me dí cuenta es de que eso significaba que estaba comprando un segundo boleto con los mismos números. Una vez que descubrí que había comprado dos boletos con números idénticos, me sentí un poco desanimado, pero no pensé mucho en ello".

Días después, Mazahem volvió a entrar en la aplicación para comprobar el resultado de los sorteos y verificar otros boletos que había comprado, y fue entonces cuando descubrió que tenía pendientes dos premios de 1 millón de dólares cada uno, al haber acertado las cinco bolas blancas en el sorteo del pasado 9 de junio.

Whoops! An accidental purchase led to a Dearborn Heights man winning two $1 million Mega Millions prizes! ➡️ https://t.co/lhNFf6ftejpic.twitter.com/kVxeNEAbAw — Michigan Lottery (@MILottery) October 23, 2020

"Decir que me quedé atónito es quedarse corto. No podía creer que fuera real. ¡Me llevó varios días asimilar la realidad de que mi error había valido la pena por una suma de 2 millones de dólares!", comentó Mazahem.

El jugador, que ya ha reclamado su premios en la sede de la Lotería, tiene pensado comprar una casa y guardar el resto. "Me reconforta saber que cuando me retire, tendré dinero en el banco”, aseguró.