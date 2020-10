Dolçainers, tabaleters i trabucaires organitzaran cursos d'experts en l'ús de la pólvora

20M EP

La Generalitat ha aprovat el conveni de col·laboració amb l'associació cultural Colla de Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc de Castelló per a la realització de cursos dirigits a consumidors reconeguts com a experts per a l'ús d'articles pirotècnics.