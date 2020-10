El Ayuntamiento espera "agilizar" labor ante unos 600 expedientes sin resolver en Responsabilidad Patrimonial

En una rueda de prensa, el concejal ha explicado que cuando llegaron al gobierno había "tal inactividad, que había expedientes del año 2017 sin iniciar", a la vez que ha apuntado que dicha área "adolecía de una falta de personal grandísima y no había jefe del Departamento de Análisis de Responsabilidad Patrimonial, un jefe que hace muy pocos días ha sido nombrado", ha valorado, para apostillar que "únicamente se funcionaba con uno o dos auxiliares dependiendo del tiempo", si bien confía en "agilizar" el trabajo ahora.

Según ha comentado, "se había adoptado una práctica que era muy relajada, en el sentido de optar por que transcurrieran los plazos y por silencio administrativo o negativo se pudiera acudir a la vía jurisdiccional en reclamación al Contencioso".

Así, ha detallado que "esta práctica tiene una imagen de poca gestión impresionante y muy negativa para el Ayuntamiento, porque en plenos procedimientos judiciales en muchos casos el hecho de no haber iniciado la tramitación del expediente y haberla resuelto, a la hora de determinar la valoración o discutirla de las reclamaciones, el juez puede ponerle ciertas trabas, en este caso al Consistorio en cuanto a la prueba y que no se tenga la posibilidad de probar verdaderamente si las cuantías que se piden son o no inferiores".

En concreto, ha citado que de 2018 hay unos 200 expedientes sin resolver, aunque "están iniciados la gran mayoría"; de 2019, hay 299 expedientes, de los que 65 están iniciados y 20 resueltos, y de 2020, hasta la fecha, hay 117 expedientes, de los que 25 están iniciados y se han resuelto dos. La materia más frecuente de las reclamaciones son las caídas en espacio público y los daños producidos, tanto en personas como cosas, por caídas de ramas y árboles.

No obstante, ha recordado que "durante todo el estado de alarma han estado parados los plazos administrativos y ha afectado mucho", pero "aún así, se han resuelto 62 expedientes y se ha continuado el inicio del resto", ha elogiado.

Y en Contratación, "para agilizar la tramitación, dar una mayor calidad y exista un mayor control en cuanto a la documentación a presentar y los plazos", ha destacado que se ha creado ya la Dirección General de Contratación, dentro de Gestión, que tiene además la Dirección General de Responsabilidad Patrimonial, Estadística y Atención al Ciudadano, que permitará centrarse más en los citados expedientes, según ha apuntado.

Con la creación de la mencionada Dirección General, "se pretenden establecer indicadores que ayuden a mantener los estándares de calidad y rapidez", ha aseverado el concejal, quien ha agregado que "el problema fundamentalmente no suele estar en Contratación como tal, sino en la necesidad de muchos informes que hacen falta de otro departamento y a veces se tarda en ello", entre otros aspectos.

AYUDAS A MERCADILLOS

En relación a la situación de los mercadillos y su cierre por la orden aplicada por la Junta de Andalucía como "medida de contención" ante la pandemia del Covid durante 14 días, inicialmente, el también delegado de Comercio ha señalado que "en el plan de choque estaba ya prevista una subvención", con un importe que se baraja de 200.000 euros.

Al respecto, Álvarez ha indicado que "en este momento se está preparando el expediente por parte de la Delegación para ayudar a hacer frente a las pérdidas que han tenido estos profesionales durante el tiempo que han estado cerrados".