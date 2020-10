Carlos Sobera, sobre una de las citas de 'First dates': "Esto no nos había pasado nunca"

Lo que no pase en First dates... y es que Carlos Sobera y todo su equipo fueron testigos de cómo la cita que habían programado para Cecilia y Alejandro se fue al traste por la aparición de una tercera persona, Eva.

"Hola, ¿Cecilia?", afirmó el presentador al ver entrar a la comensal al local de Cuatro, pero ella le rectificó: "No, soy Eva". Sobera señaló que "me sorprende porque estaba esperando a Cecilia, no a Eva. ¿Por qué estás aquí?".

La alicantina comentó que "vengo buscando a un chico que se llama Alejandro", pero Sobera se mostró muy confundido: "A ver, yo tengo una cita prevista entre Cecilia y Alejandro, pero tu vienes buscándole a él".

"Si, es amigo mío y estoy enamorada de él, pero no lo sabe. He venido aquí porque me enteré que venía a Firts dates a tener una cita con otra chica y mi objetivo es no perderlo", reconoció Eva.

Eva y Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

El presentador comentó que "Cecilia debería saber por qué estás aquí. Esto no nos había pasado nunca", mientras que Matías, el barman del programa, admitió que "yo no me muevo de la barra ¡ni loco!".

Cuando Cecilia entró en el restaurante y vio a Eva, señaló entre risas que "se han equivocado, yo no buscaba chica, buscaba chico". Sobera fue el encargado de explicar la situación.

"Tienes una cita con un hombre con el que tu índice de compatibilidad es del cien por cien y se llama Alejandro. Eva es amiga suya, pero no solo es eso...", señaló el presentador mientras dejaba que la dependienta le contara a la maestra lo que pasaba.

Entre ambas acordaron que fuera el protagonista masculino el que decidiera con cual de las dos tenía la cita mientras Eva agradecía a Ceciclia "darme la oportunidad".

Alejandro, Cecilia, Sobera y Eva, en 'First dates'. MEDIASET

Al llegar el alicantino y ver a su amiga, afirmó que "ha sido un shock. Me he puesto nervioso y he empezado a temblar. No me lo podía creer porque era muy fuerte: ¿Por qué ha venido a buscarme?".

Sobera le explicó la situación y Alejandro eligió a Eva porque "para mí es una persona muy especial. Lo que no sabía era esto (que estaba enamorada de él), me ha dejado loco".

El alicantino se disculpó con Cecilia: "Lo siento por ella porque es una chica muy atractiva, pero tenía que entender que lo que tengo con Eva es especial y no podía competir con eso".

Tras la cena, Eva y Alejandro pasaron al privado para tomarse el postre, y allí fue donde dieron rienda suelta a su amor besándose apasionadamente: "Ha sido un beso de película", afirmó la alicantina.

La decisión final estaba clara ya que Alejandro quiso una segunda cita con Eva porque "es un ángel enviado del cielo y me encanta". Ella, por su parte, también quiso volver a ver a su amigo "hasta el resto de mis días".