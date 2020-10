Tu horóscopo diario: jueves 22 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 22 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te las arreglarás para acabar cuanto antes ciertas tareas pesadas y dedicarte a lo que más te gusta, probablemente algo relacionado con la cultura o la lectura y si no es en ese campo el que más te interesa, sacarás tiempo para relajarte de cualquier forma.

Tauro

Debes aceptar que el tiempo pasa, pero que eso no es nada malo, al contrario, ya que te supondrá adquirir una experiencia que no tienes y a la que después podrás sacarle mucho partido. Ten paciencia y ve paulatinamente, el camino es largo.

Géminis

Tienes talentos ocultos que debes de sacar a la luz, porque esas serán tus mejores bazas para avanzar en ciertos proyectos. Date la oportunidad de hacer algo que nunca antes habías realizado. Saldrá bien si confías plenamente en tus posibilidades.

Cáncer

Querrás cambiar algo material que ahora te está dando demasiado problemas, quizá una casa o un automóvil, pero es momento de sentarse a esperar que mejoren algunos temas laborales. Ten calma y no te precipites, busca otras soluciones.

Leo

Vas a encontrar mucha inspiración para cambiar cosas o renovar algunos elementos que aumentarán tu calidad de vida y además sin gastar demasiado dinero. Tu creatividad será un plus que no te fallará. Se te ocurrirán muchas y muy buenas ideas.

Virgo

Hoy echarás de menos ciertas cosas que antes hacías, pero rebelarse ante lo que es obvio y que afecta a muchas personas, no es el mejor camino para sentirse bien. Rebaja tus expectativas cuanto antes. Asumir la realidad es lo que debes hacer.

Libra

La diplomacia es algo que sabes utilizar muy bien de cara a tus intereses y hoy te va a venir muy bien esa habilidad. Es más que posible que debas utilizarla en temas relacionados con los negocios o el trabajo y solventarás una situación algo crispada.

Escorpio

El sol entra en tu signo y por fin consigues alcanzar algo que te habías propuesto hace tiempo y no será nada que los demás vean, nada frívolo ni lo que se considera como éxito habitualmente. Pero será algo maravilloso para ti.

Sagitario

Hay cosas que desconoces, aunque no lo sepas aún, de una persona que hace poco ha entrado en tu vida y que comienza a estar muy presente en tu día a día. Te conviene buscar esa información para que después no te lleves un desengaño.

Capricornio

Sacar a relucir ciertas emociones, no te va a hacer daño, a pesar de tu tendencia a la introspección y a no contar a nadie tus sentimientos. Debes dejar de controlarte tanto, no es bueno. Hablar en voz alta de lo que te preocupa es curativo.

Acuario

Alguien te muestra que no estás solo o sola y que puedes contar con su apoyo para algunas cosas que necesites. Puede que sea un compañero de piso o del trabajo, y debes mostrar tu agradecimiento. Será muy valioso lo que hará por ti.

Piscis

Es probable que tengas que decirle a alguien a quien quieres mucho que te alejas físicamente por un traslado a otro lugar. Esto supondrá un antes y un después en esa relación. Todo cambia, es imparable y no podrás evitar lo que sucederá.