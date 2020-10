El PP advierte de la situación "límite" que sufre la escuela rural en el Suroccidente asturiano

La diputada del PP responsable de Educación en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Gloria García, ha advertido este miércoles en Cangas del Narcea que los equipos directivos de los centros educativos del Suroccidente asturiano están "al límite" ante los "graves problemas" que sufren actualmente y que, de hecho, están planteándose una dimisión conjunta que afectaría a al menos a 20 centros educativos y a la que podrían unirse más.

"Los equipos directivos de la zona rural han llegado al límite, ya no pueden más", ha alertado García tras estar en contacto con equipos directivos de varios centros educativos públicos.

"El Gobierno de Adrián Barbón está abocando a la escuela rural a la desaparición", ha dicho la diputada del PP junto a la diputada popular por el Occidente Cristina Vega y al portavoz y presidente del PP en Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.

García ha explicado que a los problemas que vienen sufriendo desde años atrás los centros educativos de la zona rural, ahora se ven agravados con las circunstancias especiales derivadas de la pandemia. "El Gobierno de Barbón no hace nada, la Consejería mira para otro lado y da la callada por respuesta", ha censurado la diputada del PP.

Gloria García ha denunciado que no se está garantizando con la aplicación de protocolos adecuados la seguridad sanitaria del alumnado en el transporte escolar; que los equipos directivos se ven obligados a usar unos programas informáticos para la gestión administrativa (GICE) para los que no han recibido formación ni información, lo cual está retrasando la elaboración de presupuestos; que la brecha digital sigue día a día agravándose; y que no se está atendiendo a los alumnos de necesidades especiales ni de apoyo educativo ante la falta de profesorado.

Como ejemplo, García ha explicado que en un centro donde hay 40 ordenadores, solo en uno de ellos funcionan las plataformas telemáticas necesarias.

El PP critica que la Consejería "pretende ahorrar" al "no cubrir profesorado ni líneas de transporte", algo que la diputada ha calificado de "vergonzoso". "No se puede jugar con la educación", advierte. "Los equipos directivos son docentes y están asumiendo funciones que no les corresponde. La Consejería debe hacerse cargo de lo que corresponda", ha reivindicado hoy García frente a un centro educativo en Cangas del Narcea.

"Al Gobierno de Barbón se le llena la boca con la escuela rural, pero la están abocando al cierre". La diputada del PP llevará a la Junta estos "graves problemas" para exigir soluciones inmediatas a la consejera de Educaicón de Asturais, Carmen Suárez.