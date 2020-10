El cupón de la Once homenajea a Cantores de Híspalis por sus 45 años

El acto de presentación ha contado con el delegado territorial de Once en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien ha expresado su enhorabuena a Cantores de Híspalis por este reconocimiento "a los que están y a los que ya no están".

"Lo que más me vincula a Cantores es la profunda admiración que siento por ellos, como creadores e innovadores y porque son buena gente, son comprometidos. Mi amistad, sobre todo con Pascual, viene de mi época como alcalde de un pueblecito pequeño de la Sierra Sur sevillana en la década de los 80. Teníamos montada una Comisión de Festejos y cuando se votaba qué artistas venían al pueblo siempre había discrepancias, hasta que se ponía encima de la mesa a Cantores. Entonces había unanimidad absoluta', ha dicho Villalobos.

Para el presidente de la Diputación, "hablar de Cantores de Híspalis es hablar de un antes y un después en el mundo de las sevillanas". "Son quizá los artífices de que este género se convirtiese en un fenómeno internacional, eran la innovación, la revolución del mundo de las sevillanas, y eso, en términos de marca para esta provincia y para Andalucía, es impagable", señala.

De su lado, Martínez indica que "pocos fenómenos habrán unido por igual a tantas personas, independientemente de su situación y sus limitaciones, que las sevillanas de Cantores". "Más allá de democratizar y reinterpretar las sevillanas, sus composiciones han sido un motor de estímulo y una inyección de vitalidad, que representa el valor de la universalidad sin barreras que reivindicamos en la Once", ha añadido.

Por su parte, Juan Luis Calceteiro, 'Juani', como portavoz del grupo, ha agradecido a la Once su iniciativa. "Este premio no es igual que los demás, ni muchísimo menos. Que la ONCE se haya acordado de nosotros va mucho más allá de un premio, porque te dignifica como persona, porque estás mandándole un mensaje a la gente de solidaridad, de cariño y de igualdad entre todos los españoles", ha dicho.

Tras la presentación de la imagen del cupón, Cantores de Híspalis han interpretado, entre otros temas, la sevillana que han dedicado a los vendedores de la Once, compuesta durante el confinamiento derivado de la pandemia sanitaria, y que ha bailado un grupo de personas ciegas o con discapacidad visual grave.

El grupo sevillano ha conseguido discos de oro y platino en repetidas ocasiones por sus millonarias ventas en todo el mundo. Números uno en las listas internacionales de todo el planeta, con ocho discos de diamante que avalan sus grandes producciones discográficas.

PREMIOS

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, así como premio de 200, 20 y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Existen reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.