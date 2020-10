Tu horóscopo diario: lunes 19 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 19 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Has contemplado algo que te ha molestado mucho y sin embargo no ves qué puedes hacer por cambiarlo. Debes aceptar que a veces hay cosas que escapan a nuestro control, aunque eso no significa callarse. Manifiesta tu opinión y pondrás tu grano de arena.

Tauro

Vuelves a hablar con alguien que no es muy de tu agrado porque no acabas de conectar bien con esa persona y la comunicación no es fluida. A veces piensas que habláis idiomas distintos. Haz un esfuerzo por comprenderla, merecerá la pena.

Géminis

No está bien que te pongas a la defensiva tan pronto porque no te guste lo que te ha dicho un superior. Ten calma, porque hoy recibirás una noticia que te hará sentir bien, ya que te dará la razón. A partir de ahí, tu autoestima sube.

Cáncer

Una buena actitud para esta jornada será que vayas sin prisa, pero sin pausa. Es una perspectiva que viene muy bien en ocasiones. Hoy será una de ellas, especialmente en el trabajo. Piensa antes de actuar, antes de hacer o decir algo.

Leo

Hoy no será el día que esperas porque alguna que otra cosa se puede torcer y no salir como deseas. Lo mejor que puedes hacer es tomártelo con filosofía y volver a intentarlo mañana o en días posteriores. Todo tiene su camino y a veces es tortuoso.

Virgo

Puede que no sea tu mejor jornada en lo que a la salud se refiere ya que sentirás algo más de cansancio del que sería deseable. Pero no significa que te pase nada grave, quizá solo pereza mental. Algo de aire fresco o un libro divertido te hará bien.

Libra

No renuncies a nada a pesar de que todo el mundo tenga hoy a tu alrededor un cierto carácter pesimista. Es cierto que algunas cosas pueden ser complicadas, pero eso no quiere decir que sean imposibles. Construir la realidad es también un proceso personal.

Escorpio

No hagas caso de una llamada telefónica que quizá te altere porque está interrumpiendo algo importante. Si no es algo que esperes, simplemente bloquéala. No te obsesiones con esos temas muy menores. Tienes otras cosas entre manos más importantes.

Sagitario

Si ves que estás algo alterado o alterada, intenta hacer alguna actividad, aunque sea en casa, relajante como yoga o concentración mental, un buen baño o escuchar música que te haga alejarte de todo. Es lo que necesitas en este momento.

Capricornio

Vas a tener delante de ti una magnífica oportunidad para reparar un error del pasado y no la debes dejar pasar. Así, te sentirás mucho mejor y verás todo lo que has mejorado en tu crecimiento interior. Se abre una ventana muy esperanzadora.

Acuario

Observa tus pensamientos sin juzgarlos, sin darle vueltas a nada y estarás en el camino de hallar una manera de ser más consciente de cada momento vital. Eso es importante para sentirte mucho mejor. Cuanto antes comiences a hacerlo, mucho mejor.

Piscis

Ya has pasado una etapa con éxito en un tema profesional y ahora te has fijado una nueva meta que te interesa y que también significa buscar más ganancias y reponer fondos. Tendrás buenas ideas para ello. Comienza a marcarte tu estrategia.