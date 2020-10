Marta Rivera de la Cruz: "Las cosas que traían a los turistas a Madrid siguen estando aquí"

La pandemia de coronavirus ha trastocado por completo la sociedad y la economía globales. Sobre algunos sectores, como el turismo, el impacto ha sido demoledor y ha reducido su actividad a niveles insospechados. Desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz (Cs) trata de capear la crisis en este ámbito y también en la escena cultural, otra de las grandes damnificadas.

La consejera no esconde la grave situación que ha provocado la Covid-19 en las áreas de las que es responsable, pero también se muestra satisfecha con la recuperación ya iniciada y esperanzada por volver a recuperar el músculo turístico y cultural en el futuro.

¿Cómo ha sido el golpe de la Covid-19 al turismo?

Se ha notado con muchísima dureza. Veníamos de un momento espléndido. En el mes de febrero estábamos teniendo unos datos espectaculares: veníamos de la celebración de un Fitur y un Arco fantásticos. Madrid estaba consolidándose como una de las grandes metrópolis europeas, despegando para ponerse al lado de París o Londres.

Y de repente, en marzo...

Llega lo que llega, se cae todo de golpe. Sin poder hacer una previsión y sin poder hacer nada. Lo que tenemos ahora es muy duro, y lo es más por saber de dónde veníamos: estábamos arañando el cielo y de repente se cae todo.

¿Cuál ha sido el impacto económico que ha dejado esta pérdida de viajeros?

Es muy difícil saberlo. El turista que venía a Madrid es muy especial. En gran parte, se trata de un viajero que venía a hacer otra cosa, un congreso, una reunión o un seminario, y luego se quedaba. Por eso es muy difícil saber el gasto que hacía como profesional y luego como turista. Bailan las cifras de Madrid y también las nacionales.

¿Todo ha sido malo en Madrid estos meses?

No. Tenemos que dejar de hablar de Madrid como si todo lo que pasa fuera una catástrofe, porque no es así. Tenemos que intentar poner el foco en las noticias en positivo: el Ritz Mandarin está a punto de abrir, el Four Seasons está abierto y está funcionando bien… Hay que evitar entrar en una espiral de negrura todos los días. Hay personas que se están esforzando todos los días en levantar la persianas.

¿Cómo se está ayudando a estas empresas, sobre todo a las pequeñas, que lo pasan mal por la falta de turistas?

Hemos sacado un producto crediticio con Avalmadrid que pone en circulación 44 millones de euros en créditos blandos de hasta 50.000 euros pensando en los pequeños negocios. Pensando en ese bar que tiene trabajando al dueño y a un camarero y que necesita 30 o 40.000 euros para taparle la asfixia de estos meses.

¿Cabe pensar en una recuperación del turismo en ‘V’?

Hay miedo a moverse, pero también ganas de moverse. Sabemos esto porque los buscadores (de viajes) están activos. Hay gente que luego no reserva, pero sigue informándose de hoteles, precios…

Yo no me atrevo a hablar de recuperación en ‘V’, pero es cierto que las cosas que traían a los turistas a Madrid siguen estando aquí. El Real Madrid, el Prado... no pueden estar en otro sitio.

¿Tienen esperanza en salvar la campaña de Navidad?

Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que ser muy flexibles y trabajar siempre como si el escenario fuera a ser propicio.

Con Navidad estamos trabajando igual, diseñando planes culturales de reactivación. Estamos preparados para una campaña de Navidad.

Será muy distinto a lo que estamos acostumbrados...

No va a ser como otros años: no vamos a ver multitudes, los aforos van a estar controlados… pero tenemos que pensar que hay que hacer cosas.Certezas no vamos a tener, y las cosas cambian de un día para otro... pero tenemos que estar preparados por si la gente se acerca a Madrid.

"Hay miedo a moverse, pero también ganas de moverse. Sabemos esto porque los buscadores de viajes están activos"

¿Qué le ha ido transmitiendo el sector cultural cuando se reunía con él?

Eran reuniones muy duras. El programa Escenas de Verano nos permitió hacer casi 900 contratos directos, de los cuales salieron otros, porque a la persona que tú contratas para actuar luego llama su furgoneta, a su iluminador… No hubo ninguna otra comunidad autónoma que hiciera esto.

¿Cuál ha sido el balance de esa campaña de verano?

Estamos muy contentos porque ha funcionado fantásticamente. De una idea pequeñita que surge de unir hostelería y cultura, nació Escenas de Verano, un programa con más de 500 actividades culturales.

En principio iban a ser solo las 11 villas y las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad, pero nos fuimos más allá y llegamos a 139 municipios. Hubo municipios que nos dijeron que habían hecho mejores resultados en hostelería que el año pasado.

¿Ha llegado para quedarse este planteamiento?

Cuando llegamos a la consejería el año pasado nuestra intención ya era sacar actividad cultural fuera de la almendra central, de la capital.

Creemos que esto hay que seguir explorándolo porque han surgido experiencias muy curiosas, como llevar un concierto a un pueblo de 55 habitantes u ópera a pueblos pequeñísimos.

¿Cómo ha influido el estado de alarma en el turismo y la cultura?

La orden no afecta ni a los aforos ni a los horarios de los teatros. En la almendra central se ha notado que ha habido más turismo, el del madrileño que no ha podido salir y que se ha convertido en turista en su ciudad.

Pero en los municipios de la sierra los fines de semana lo han pasado mal porque se nutrían del madrileño que escapaba de la ciudad... y este no ha podido salir.

¿Le ha obligado la pandemia a renunciar a algún proyecto de legislatura?

Todo el drama del sector nos ha obligado a replantear cosas y a darles prioridad. Cada vez que hay un cambio de guion por recomendaciones sanitarias, nada se suspende: se recoloca y se reprograma.

Lo primero es echar un cable. Si no se facilitan las cosas para que los artistas sigan trabajando, luego te puedes encontrar con que es demasiado tarde y ha tirado la toalla.

"No ha habido en Madrid ningún brote asociado a ninguna actividad cultural"

¿Qué tal ha ido la reactivación de la cultura en la región?

Hay ahora mismo unos 70 espectáculos en vivo. Está muy bien. Es verdad que en el mismo fin de semana de 2019 había como 400, pero me siento contenta de que a pesar de las restricciones y los inconvenientes, el sector sigue tirando.

¿La gente también está volviendo a los cines?

Están funcionando un poco peor. Las salas se nutren de estrenos y no está habiendo grandes estrenos: si Mulan lo pasan a las plataformas, si la película de 007 se la llevan al 2021… Va más lenta la recuperación.

¿Van a volver los grandes musicales?

Van a volver, pero van a tardar un poco más. Tienen una apertura más complicada porque son espectáculos para mucho público y con sistema de preventa con dos o tres meses de antelación. Además, el Rey León por ejemplo, son 400 personas, entre actores, iluminadores… movilizar a tanta gente no es sencillo.

Las salas de conciertos piden abrir desde hace semanas.

Estamos en contacto permanente con ellos y estamos viendo cosas que se pueden hacer. Es un sector complicado porque su modelo de negocio va más allá del concierto: ibas al concierto, luego te quedabas, te tomabas una copa… ahora mismo las barras están cerradas.

Creo que es bueno que cuando las salas abran, que lo hagan con todas las garantías.

¿Qué le diría a quienes tienen todavía algún reparo a acudir a espectáculos?

El público madrileño está siendo muy respetuoso. No ha habido en Madrid ningún brote asociado a ninguna actividad cultural y me gustaría que esto siguiera siendo así.