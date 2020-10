El PP Palma lamenta el rechazo de Hila a congelar impuestos en 2021, "solo conseguirá que la ciudadanía sufra más"

Según se ha quejado la portavoz del Grupo Popular en Cort en nota de prensa, el equipo de gobierno municipal ha rechazado la propuesta del PP de congelar los diferentes tributos y precios municipales para 2021, tales como la reducción de los costes fiscales municipales de autónomos y pymes y la ampliación de beneficios fiscales, limitando el recurso al endeudamiento a aquellas propuestas que cuenten con amplio consenso político.

En este sentido, Celeste ha mostrado su preocupación por que la izquierda del Pacte "sigue sin entender que si no se ayuda a los empresarios, emprendedores, comerciantes y hosteleros de Palma, la crisis acabará con ellos".

Además, ha añadido, "Hila no entiende que no puede subir impuestos y que las tasas municipales deben ajustarse a lo que realmente la gente está generando en cuanto a residuos o servicios" en la situación de crisis actual.

Por este motivo, la portavoz 'popular' ha calificado de "gran equivocación" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma el "seguir empeñados en que los impuestos municipales y que las arcas municipales no podrán asumir la situación actual si no es con una subida de impuestos".

Así, ha insistido en que "el problema que tiene el Ayuntamiento de Palma no es el dinero si no la falta de gestión y de agilidad" del gobierno de Hila y ha recordado que durante el anterior mandato, entre 2015 y 2019, "han tenido 50 millones más de presupuesto cada año y no los han sabido gestionar como prueba que no han mejorado los servicios ni la administración ni han realizado las infraestructuras necesarias".

PROPUESTAS 'POPULARES' DEL DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD

Frente a esta situación, el PP ha presentado ocho propuestas en la segunda sesión del Debate del Estado de la Ciudad, que giran en torno a economía, servicios a la ciudadanía y territorio y medio ambiente, entre otras.

En concreto, en lo que respecta a propuestas de economía, cuentas y recursos humanos, el PP de Palma ha planteado congelar tributos y precios municipales para el ejercicio 2021 e impulsar una política urbanística y de movilidad que favorezca la actividad económica y la creación de empleo en el sector privado.

Sobre las propuestas que atañen a servicios a la ciudadanía, los 'populares' han defendido revertir el recorte de la atención de la diversidad en educación infantil (Sadei), aumentar el bono escolar y concertar plazas en escoleta privada. Estas medidas, han destacado, se financiarían mediante una reducción del 30% de altos cargos del consistorio.

Además, en este punto, han propuesto también definir el modelo de Seguridad Ciudadana, estableciendo una relación de puestos de trabajo de la Policía Local y del Cuerpo de Bomberos.

Mientras, en materia de urbanismo y medio ambiente han planteado incrementar el parque de vivienda que gestiona el Patronato Municipal de la Vivienda, implantar medidas para la prevención y el combate de la ocupación ilegal, y asumir el compromiso de reducir el plazo medio de concesión de licencias de Urbanismo entre seis y nueve meses.

Además, han propuesto establecer un "buen" servicio de transporte público de autobuses, consensuado con los vecinos; construir los nuevos aparcamientos subterráneos del centro y los disuasorios; instar al Consell a la finalización del segundo cinturón y redactar la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2020-2026 en base a los datos del 2020.

Finalmente, ha presentado otras propuestas que girarían en torno a cuestiones tales como vigilancia de la contratación, infraestructuras y desconcentración territorial.

En esta línea, los 'populares' de Palma han planteado planificar y establecer una previsión de la contratación; realizar un inventario donde se detallen todas las concesiones municipales; consensuar el posible cambio de destino o de uso; y permitir tramitar el expediente administrativo de acuerdo con la Ley.

Además, han concluido, se ha propuesto establecer y publicar un plan de mantenimiento de las infraestructuras públicas, y un plan de limpieza y desinfección de calles y plazas de Palma con publicidad actualizada para que la ciudadanía tenga conocimiento del mismo en cada momento; la publicación del Plan 'Antigrafitis' anunciado en julio de 2019 y un plan detallado y consensuado de las inversiones necesarias, solicitadas por la ciudadanía.