El Parlament pide que se levante un monolito en memoria de represaliados por el franquismo por su orientación sexual

20M EP

La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (MÉS per Menorca y Gent per Formentera) que insta al Ejecutivo central a levantar un monolito en memoria de las personas represaliadas por el franquismo por su orientación sexual, así como a la creación de un espacio de memoria LGTBI con el objetivo de promover y favorecer el conocimiento, el estudio y la investigación sobre la historia del colectivo mediante información bibliográfica y documental.