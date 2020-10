Pepe Navarro, nuevo muso de Los Javis

Con exquisita sensibilidad y una imagen propia del cine, Los Javis han conseguido que la serie Veneno se haya convertido en un tesoro audiovisual para coleccionistas. Un ejemplo tangible de la excelsa e infravalorada capacidad de los productores para convertir lo mundano y vulgar en todo un arte.

En esa carrera imparable y que preveo meteórica, Los Javis no solo han demostrado ser talentosos como directores y creativos, sino también como hacedores de estrellas. Son el espejo en el que deberían mirarse quienes rechazan a jóvenes promesas por no contar con respaldo mediático. Sus apuestas son ya celebridades a las que, por cierto, no han dejado caer. En Veneno también hacen cameos actores y actrices que eran desconocidos hasta que ellos les dieron la primera oportunidad.

Lo consiguen todo. Incluso que Pepe Navarro haya aceptado participar en el serial interpretando a un guardia de seguridad que invita al personaje que hace de él a abandonar el plató de La sonrisa del pelícano cuando la presión política les obligó a echar el cierre. Un golpe maestro.

Un ejercicio de humor admirable que, tal vez, ha sido catarsis o portazo a una etapa que no fue fácil. Pepe ha arrancado los prejuicios que le persiguen demostrando que la soberbia fue un banderín que le clavaron de forma imprudente: "Trabajar con Los Javis es garantía de calidad", dice en conversación con 20minutos.