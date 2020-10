Tu horóscopo diario: lunes 5 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 5 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te gustará nada hoy perder el tiempo con personas o con asuntos que no te aportan nada positivo y es una magnífica idea ya que vas a necesitar ese tiempo para lo que de verdad es importante. Apártate cuanto antes y si es necesario, pon una excusa.

Tauro

No querrás que nadie descubra algo que has ocultado durante bastante tiempo y que en este momento, incluso, te podría perjudicar bastante. Tienes derecho a guardar tu intimidad, pero ten cuidado con las mentiras. No dar explicaciones no significa necesariamente mentir.

Géminis

Cuanto más te disciplines en una tarea tediosa, mejor te irá en ella porque conseguirás acabarla bastante pronto y con resultados muy satisfactorios. Ponte a ello cuanto antes incluso si tienes que madrugar. No debes ahorrar esfuerzos, después te alegrarás.

Cáncer

Has entrado en una dinámica con una persona que no es lo más conveniente para ti. Esa desconfianza que muestras hacia ella puede entorpecer algunos planes conjuntos, sobre todo si son de negocios. Intenta aclarar lo que pretende sin dudarlo.

Leo

No esperes hoy un día excepcional, deberás conformarte con que las rutinas vayan bien y que no haya especiales alteraciones de tu día a día. Con eso debe bastarte, aunque no perderás la esperanza en nada. Aún tienes muchos sueños que cumplir.

Virgo

Recabarás una información que no tenías y que te viene muy bien para encarar una nueva manera de funcionar. Puede que no sea por la vía más ortodoxa, pero lo importante es que será correcta. A partir de ahí, marca tus pasos hacia tu meta.

Libra

Hoy puede que tu sentido del humor esté un poco ácido y utilices la ironía para dirigirte a alguien que tiene cierto poder o que es un jefe o jefa. Debes de tener cuidado para que no se note demasiado ese tono. El humor si, pero con precaución.

Escorpio

No mirarás atrás al dejar de lado un asunto que te ha provocado muchos disgustos, ya sea relativo a una propiedad o a un lugar en el que no te has encontrado muy a gusto. Ahora mira hacia delante y olvida los malos ratos, pronto lo superarás.

Sagitario

Tienes dudas sobre seguir realizando una labor que consideras mal pagada, pero que de alguna manera te supone un alivio económico, porque te lleva mucho tiempo. Espera un poco más antes de tomar la decisión de dejarlo o no.

Capricornio

No te extrañe si alguien no hace eso que tu quieres porque de alguna manera, antes has ido demasiado a lo tuyo y la respuesta ahora es proporcional a tu comportamiento. Procura arreglar esto cuanto antes y en cualquier caso, no culpes a los demás.

Acuario

Tu estás haciendo lo que consideras es más seguro para una persona de edad que tiene ciertos riegos ahora. No dejes que nadie te reproche nada, porque estás actuando muy correctamente. Si alguien te dice algo no entres al trapo, ve a lo tuyo.

Piscis

Alguien te trae una noticia que debes de disfrutar porque se trata de un asunto que esperabas hace tiempo y que ahora empieza a ponerse muy a tu favor. Te sentirás con una gran energía mental y física. Debes aprovecharla para ir hacia eso que eseas con fuerza.