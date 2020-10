El Ayuntamiento modificará sus proyectos para priorizar las obras del entorno de la Plaza Vieja

"Vamos a seguir invirtiendo", ha atajado el alcalde en declaraciones a los periodistas en la Universidad de Almería, donde ha mostrado su "respeto" a la decisión judicial derivada del recurso impulsado por el grupo municipal del PSOE, al que ha hecho responsable de la "paralización" de obras en este espacio en distintos momentos desde que se rubricó el acuerdo para la actuación en el año 2000 con la Junta de Andalucía.

Aunque la decisión judicial obliga a dejar en suspenso la renovación del interior de la Plaza Vieja, el equipo de gobierno se ha propuesto avanzar en las obras que bordean este espacio para evitar la parálisis de las actuaciones, por lo que entre sus principales opciones está adelantar las inversiones que atañen a la calle Juez o a la Plaza de la Administración Vieja, principalmente.

En esta línea, Fernández-Pacheco ha incidido en su intención de proseguir con las inversiones en el casco histórico y en el entorno de la Alcazaba. "La única lástima es que cuando dentro de uno o dos años los almerienses vean que la Plaza Vieja está en el mismo estado en el que está, tendrán que ir a dar las gracias a la sede del PSOE", ha dicho el primer edil, para quien los socialistas son la verdadera "condena" de la ciudad.

Preguntado por los planes para sacar del espacio el monumento a Los Coloraos, el alcalde ha insistido en esa modificación de proyectos para avanzar en las obras, aunque no ha precisado si los trabajos para reubicar en el Parque Nicolás Salmerón la columna conmemorativa son factibles sin dañar los árboles que, por el momento, continuarán protegidos. Cabe recordar que el auto judicial no se pronuncia sobre 'El Pingurucho' al no quedar afectado por el acuerdo de pleno recurrido.

En cualquier caso, ha recordado que la obra para la remodelación de la plaza "trasciende del ámbito civil" y abarca "el social, cultura e incluso afectivo", por lo que confía en el "plan B" en el que trabaja su equipo para continuar con los trabajos que revitalicen el espacio a través de un modelo de plaza diáfana con conjuntos arbolados en los extremos.

El alcalde ha insistido así en el compromiso "inaplazable" e "irrenunciable" del equipo de gobierno por "seguir invirtiendo en el casco histórico, modernizándolo, revitalizándolo" para que el espacio sea el "corazón social, administrativo y cultural de una ciudad que nació en torno a la Alcazaba".

Del mismo modo, ha criticado a los sectores que "hablan mucho de ecologismo" pero que "cuando llega el momento de la verdad" se "quinta la chaqueta del ecologismo y se ponen la del populismo", mientras que desde el gobierno local se apuesta por una "Almería más verde" con "hechos".