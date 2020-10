Mazón (PRC) condiciona su apoyo a PGE a que incluya los compromisos con Cantabria y no haya "contrapartidas políticas"

20M EP

El diputado del PRC en el Congreso de los Diputados, José María Mazón, ha avisado al Gobierno central que será "exigente" a la hora de reivindicar la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 de los compromisos de Cantabria y ha condicionado su voto favorable a que esto ocurra y también a que no haya "contrapartidas políticas" a algunos partidos que no tengan que ver con dichas cuentas y que sean "inasumibles" para los regionalistas, ante lo que votaría "no".