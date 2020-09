Pique entre Carmen Alcayde y Eva González en 'Pasapalabra': "Voy a saco, quiero quedar por encima"

La prueba de la 'Pista musical' volvió a dar unos grandes momentos a los espectadores de Pasapalabra este martes, que pudieron vivir el enfrentamiento entre dos de las presentadoras más conocidas de la televisión: Carmen Alcayde y Eva González.

"Voy a saco a por ella, quería igualarla, pero ahora quiero quedar por encima", afirmó Alcayde. González, por su parte, comentó que "lo hemos pasado tan mal durante nuestra participación en Pasapalabra en esta prueba que ya, peor, no se puede quedar".

Y añadió que "hemos tocado fondo. Amiga, solo nos quedar resurgir", pero Roberto Leal no la animó mucho: "Se puede quedar peor porque, si no acertáis esta, seguramente sí. Metiendo presión y ayudando".

Eva González y Carmen Alcayde, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

"Por cinco segundos, año de la canción: 1985. ¡Música!", comentó el presentador. Alcayde fue la primera en apretar el pulsador mientras que su rival, desesperada, gritaba: "¡La sé, la sé!".

Alcayde se dirigió a González y le dijo: "Lo siento por ti. Te la voy a dedicar desde el fondo de mi corazón porque, realmente, estoy llorando por ti, pero la canción no dice así".

La presentadora empezó a entonar la canción Sufre mamón de Hombres G adaptando un poco la letra entre risas: "Eva González ha palmado y yo lo siento mucho por ella", para luego ponerse a bailar con Leal.

"Es muy ligerita con el pulsador y no me ha dado tiempo a darle porque me la sabía", admitió la presentadora de La Voz. "Es como un jilguerito y se cuelga de él", añadió sobre su rival en el concurso de Antena 3.