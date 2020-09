Biden publica sus impuestos antes del primer debate con Trump

La transparencia parece ser uno de los ases guardados en la manga de Joe Biden, el candidato a la presidencia de EEUU por el Partido Demócrata. Y es que, este martes, el político ha hecho pública su declaración de impuestos del año pasado, justo antes de su primer debate televisado con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Así, el candidato revelaba que junto con su esposa, Jill, recibió un ingreso bruto ajustado de 985.233 dólares, pagando, como resultado, 300.000 dólares en impuestos federales en 2019, una cifra que contrasta con los 750 que pagó Trump en 2016, cuando ganó las elecciones.

La directora de comunicación de la campaña, Kate Bedingfield, desvelaba, así, a través de una llamada a los medios de comunicación, la salida a la luz de esta declaración de impuestos, que se sumaba a las ya divulgadas por el matrimonio desde hace 21 años.

Por su parte, Trump, que durante años se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, ha llamado "noticias falsas" a la información revelada por The New York Times, en la que, de nuevo, se ha visto envuelto en un escándalo, que le acusa de no pagar apenas impuestos en los últimos años y de afrontar deudas por valor de cientos de millones de dólares.

Siguiendo el ejemplo de esta pareja, la aspirante a la Vicepresidencia, la senadora Kamala Harris, y su marido, Douglas Emhoff, publicaron también su declaración de impuestos de 2019, con lo que los ciudadanos estadounidenses ya pueden acceder a todas las de sus últimos 15 años, con el fin conocer cuánto pagaron al fisco.

El debate electoral





Detrás de todo este revuelo, comienzan los preparativos para el primer debate electoral entre Donald Trump y Joe Biden, que dará el pistoletazo de salida a las 21:00 (01:00 GMT del jueves) y se celebrará en la ciudad de Cleveland, en el estado clave de Ohio.

A pesar de encontrarse a horas del encuentro, la campaña de Trump ha cuestionado las normas del mismo. En concreto, en un comunicado, el equipo del republicano ha criticado que Biden haya pedido "múltiples descansos" durante el debate y ha afirmado que el ex vicepresidente se ha negado a que le inspeccionen los oídos para ver si tiene algún aparato electrónico por el que supuestamente recibiría instrucciones.

Una acusación que la directora de comunicación del demócrata ha desmentido rotundamente. "No esperamos nada menos de la campaña de Trump. Es un presidente que no ha hecho nada para ser reelegido. En vez de enfocarse en las cosas que importan. Está intentando hacer estas cosas patéticas para distraer", ha insistido.