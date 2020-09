Susi Caramelo: "Llevo desde marzo sin pillar cacho"

Espontánea, divertida, sin filtros... así como es regresa Susi Caramelo con una nueva tanda de entregas de Caramelo, su programa en Movistar+, que esta noche (a partir de las 22.30 h y después bajo demanda) estrena Veranito Caramelo, en el que la humorista se citará con una conocida influencer y tras escuchar sus consejos los pondrá en práctica, dándose el verano de su vida, que acabará con sus amigas en la playa.

Un programa en el hace sus sueños realidad y se pega la vida padre. ¿No le da vergüenza llamar trabajo a eso? Sí, es un poco vergonzoso y de hecho lo digo en la promoción que hemos grabado. Justo eso, que qué vergüenza que me paguen por estar tumbada en un barco a cuerpo de reina. Un poco de vergüenza sí que me da (risas) .

La vergüenza no es una de sus características, ¿no? La verdad es que tengo muy poca. Mi madre siempre me ha dicho que no hay que ir con vergüenza por la vida y yo me lo he tomado al pie de la letra.

¿Sirve para algo la vergüenza? La vergüenza no sirve para nada. Hay que tener educación, pero vergüenza, poca.

¿Cree que su madre le habría dado otros consejos si hubiera sabido lo que haría con ellos? No, qué va, mi madre siempre me ha impulsado a ser libre y auténtica y a decir lo que pienso. Mi madre está súper orgullosa y contenta. No habría cambiado ni uno. Las madres dan buenos consejos.

¿Era la típica niña graciosa en clase? Yo fui especialmente tímida hasta los catorce años, muy tímida, en plan enfermizo. Pero a los catorce no sé qué me pasó, me debió dar un brote o lo que sea y cambié totalmente de personalidad y empecé a ser una descarada.

¿Qué le decían sus profesores? Recuerdo uno al que le tenía mucho cariño, un profe de ciencias, que se llamaba Peris al que yo le hacía mucha gracia. Le hacía muchas putaditas y se meaba de la risa.

¿Cómo le explicaría a un marciano quién es Susi Caramelo? Pues si no hablo inglés como para explicárselo a un marciano en idioma marciano… haría como cuando me encontré con los de Juego de Tronos, por gestos y con una traductora marciana que le explicara quién soy. ¿Cómo le explicas a un marciano que eres cómica? Ni idea. Dejaría hablar a un amigo mío, que es Gustavo Biosca, que siempre dice que cuando lleguen los marcianos que por favor les dejemos hablar a ellos.

¿Han dejado alguna imagen fuera porque fuera demasiado hasta para ustedes? No, qué va. Cuando proponemos algo es porque lo tenemos muy claro y no proponemos cosas que nos den palo a nosotros. Las cosas que hacemos las tenemos muy claras…

(El perro de Susi, Pablito, interrumpe la entrevista ladrando).

¿Qué dice? Yo que sé, habla en idioma perro… está enfadado.

Se le dan mal los idiomas… ¿Me vas a culpar a mí de no hablar idioma marciano o idioma perro? Pues mira, hay un documental en Movistar+ que tengo pendiente de ver que va de eso, de interpretar los ladridos de los perros… lo tendré que ver.

Está en la cresta de la ola, ¿es prudente con el éxito? En lo económico, por ejemplo. Sigo con mentalidad de pobre. Valoro mucho lo que cuesta ganar el dinero, porque he trabajado muchos años en cosas que no me han gustado. Podría mudarme de casa ahora, porque gano más dinero y me va mejor, pero sigo viviendo en mi pisito de La Latina, de 20 metros cuadrados y pagando un alquiler súper modesto. Estoy ahorrando, porque me ha pillado esto con una muy buena edad. No estoy derrochando y no estoy haciendo el cabra.

¿No se concede caprichos? No soy una tía de grandes lujos. ¿Sabes en qué me gusta gastarme el dinero? En comer bien. Es en lo único que derrocho, en comer en buenos restaurantes. Soy catalana, del típico tópico de la Virgen del Puño y no soy de grandes lujos. No me hace falta gastarme 700 euros en un bolso. Vivo de una forma modesta y espero no cambiar.

¿Y es prudente con el ego? Todos los artistas tenemos un poco de ego. Tiene que haberlo para creerte lo que estás haciendo, pero no soy una flipada.

Catalana en Madrid, ¿Vive la madrileñofobia? Yo vivo en mi burbuja y apenas me entero de lo que pasa en el mundo.

¿Por qué Susi Caramelo? Me lo puso un amigo mío. Cuando llegué a Madrid trabajé con un compañero que se llamaba Vicente que tenía un amigo llamado Luis y una noche me empezó a llamar Caramelo y todo el grupo de amigos comenzó a llamarme así. Y es una suerte, porque me podía haber puesto un mote de mierda, pero me puso uno chulísimo (risas). De un día para otro todo el mundo me llamaba Caramelo así que cuando empecé en la comedia fue algo lógico. Yo no empecé el nombre, si no que el nombre me eligió a mí.

Ya no puede ronear y trolear a los famosos cara a cara… Que te lo crees tú (risas). Antes tenía que ir a los photocall y ahora me los traigo a mi programa y sigo vacilándoles, eso lo vais a seguir viendo.

¿Y cómo lleva lo de ligar? Llevo desde marzo sin pillar cacho. Me pilló en confinamiento con Israel Rodríguez, nos pilló el confinamiento juntos y lo dejamos en el confinamiento y desde entonces no he vuelto a estar con nadie. No me puedo permitir que me peguen el Covid, aunque ya lo he pasado, me da mucho miedo tener que parar el programa.

Y lo lleva mal, claro… Estoy asqueada porque no será por falta de ganas, pero ahora hay que tener cuidado. Si no puedes ni acercarte, como para ponerte a darte el lote. A mí me dan mucha envidia la gente que tiene pareja, porque pueden seguir follando. Me da súper envidia.

¿Incomodar y escandalizar es divertido? Es súper divertido. La reacción de la gente cuando lo haces. Es gracioso ver a la gente fuera de su hábitat, que no se esperen una pregunta cachonda. Era más divertido al principio, cuando empecé con los reportajes, porque la gente no me conocía y no se esperaban nada. Luego ya me conocían y muchos se acercaban porque les hacía gracia. Luego he seguido vacilando igual y sigue siendo divertido. Me gusta la gente que se toma la vida con humor.

¿Y cómo lleva ahora estar al otro lado, haciendo entrevistas? Pues solo he podido a una premiere, que fue después del confinamiento y me hizo mucha gracia verme al otro lado, porque de repente me encontré con un montón de compañeros que ya los conocía de estar en la banda de los reporteros y verles enfrente fue gracioso y con la misma soltura de siempre, si ya les conocía.