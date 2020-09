CEO Edix asegura que la transformación digital de un negocio "debe pasar primero por la formación de las personas"

En un mundo en el que la transformación digital ha llegado para quedarse casi sin darnos cuenta, tal y como nos está demostrando la pandemia, es necesario ser conscientes de que el mundo online no solo será el futuro sino que ya es el presente y, por tanto, hay que estar preparados para él porque, como ha asegurado el experto, "ya vamos tarde".

"EN 6 MESES HEMOS ACELERADO LA DIGITALIZACIÓN 5 AÑOS"

Señales de este presente online se ven ya en muchos indicadores como en el del Fondo Monetario Internacional que nos informa de que, en seis meses de pandemia la economía de la Unión Europea se ha acelerado en digitalización en cinco años, es decir, "hemos llegado a lo que se esperaba de nosotros para 2025".

"Si los indicadores nos muestran estos datos y esta aceleración está claro el camino que debemos seguir si queremos continuar en el sistema y en esta senda: formarnos y aprender para no quedarnos atrás y estar al nivel".

Si no estás preparado para lo que viene, ha indicado, "el sistema te centrifugará como una lavadora y te expulsará de él".

Así las cosas, el experto de la UNIR nos hace una pregunta: "Si en seis meses la digitalización se ha acelerado tanto como lo que se esperaba para cinco años: ¿Tu empresa o tú, habéis cambiado de marzo a septiembre?". Es necesario interiorizar y reflexionar sobre esta pregunta porque "el sistema está cambiando y nosotros también deberíamos".

Amorín ha explicado a Europa Press que esta situación cobra todavía más importancia en un país como España en el que "ocho de cada diez empresas tienen menos de diez trabajadores". Es decir, nuestro tejido empresarial fundamental son las micropymes.

Empresas de todo tipo y con sus propias características que están viendo ya cómo va cambiando la situación. En este sentido, ha indicado, tras esta pandemia, "muchos han cometido el error de empezar a transformar el negocio de forma rápida y sin tener en cuenta nada más pero no se han percatado en que lo fundamental es formar al personal de ese negocio para que esté preparado y sepa lo que hay que hacer. Si no, ha lamentado, no sirve para nada".

"NO ES LO MISMO 'TELETRABAJAR' QUE TRABAJAR DESDE CASA"

Se trata de que nuestros empleados pero también directivos y profesionales trabajen con ciertas habilidades y competencias que se deben adquirir previamente para que sean "rentables y eficaces" porque, como ha explicado, "no es lo mismo teletrabajar o trabajar desde casa" al igual que tampoco es lo mismo el 'e-Learning' que las clases online.

Ante ello, ha querido explicar, "estas dos analogías reflejan muy bien esta transformación al mundo digital. En el primero de los casos, para teletrabajar bien es necesario una serie de habilidades y competencias que hay que aprender. Es fundamental aprender metodologías ágiles, formas de ordenar prioridades, sistemas y flujos de trabajo con personas deslocalizadas y trabajar en equipo de forma proactiva y colaborativa... si aplicas estas habilidades estás trabajando, si lo único que haces es lo mismo de siempre pero conectado a 'Zoom', por ejemplo, eso no es teletrabajo".

Lo mismo ocurre con el 'e-Learning', ha continuado, "cuando tienes un niño en tu casa recibiendo por 'Zoom' la clase de un profesor sobre una lección de Matemáticas, ese niño no recibe 'e-Learning' sino que recibe una clase a través de Internet desde su casa. 'e-Learning' significaría que ese niño, a través de unas metodologías interactivas y didácticas, descubriera esa materia y provocara en él habilidades".

'E-COMMERCE'

Pues lo mismo ocurre, ha continuado, con el comercio tradicional que, según sus palabras, "deberá aprender técnicas de 'e-Commerce', para enfrentarse al futuro".

"Si no queremos el cierre de nuestros locales físicos deberemos aprender a utilizar la venta online y conocer sus ventajas y eso solo se hace con formación", ha afirmado.

Así, ha ejemplificado, esto mismo le puede ocurrir a un tendero en Logroño que vendía productos típicos de la ciudad en una de sus calles principales. Una vez que ha venido la pandemia, ha valorado el experto, "hay que repensar el negocio, sabe que no puede seguir vendiendo de forma tradicional porque, si llega otro confinamiento no va a poder hacerlo, y tiene que aprender a vender en un mundo diferente al suyo, el mundo online, pero está preparado igual que en su día tuvo que aprender a abrir una tienda, a hacer un escaparte, a pagar impuestos... ahora debe aprender técnicas de 'e-Commerce', de productos online... pero todo a su tiempo, primero formándose y después el negocio, no a la inversa".

ADAPTARNOS Y REINVENTARNOS

Se trata de reinvertarse, de adaptarse al ahora y de ser conscientes de que "todo está cambiando de forma muy rápida". Así, ha continuado, "como ejemplo práctico" desde que comenzó la crisis sanitaria provocada por el coronavirus uno de los sectores que más ha sufrido ha sido el turismo de negocios y, por tanto, los hoteles destinados a ellos.

"Como no se viaja, estos hoteles han perdido mucha clientela, y solo tenían dos opciones, rendirse y esperar o repensarse la situación". En este punto, ha continuado, "con unas habilidades y competencias básicas, muchos han sido lo que han pensado en cambiar el negocio y, en vez de ofrecer habitaciones de hoteles, utilizarlas como despachos, oficinas con todas las medidas de seguridad y como sitios de 'coworking' para que la gente acuda a trabajar".

Una gran idea que "muchos ya la han tomado en cuenta" y que, sin duda, "es una buena salida".

Como ha reconocido, la pandemia ha marcado el presente y el futuro de nuestros negocios pero asegura que "cualquier ciudadano que tenga un negocio por muy analógico que sea, o no entienda del mundo online, tiene la posibilidad de transformar sus habilidades y competencias digitales y mejorar su sector" pero como ha remarcado "todo pasa por la formación" porque "en el mundo digital hay espacio pero éste lo ocupará gente que realmente esté formada".