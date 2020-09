El inesperado gesto de un concursante de 'La ruleta' que termina con final feliz: "A los buenos les pasan cosas buenas"

Arturo, concursante de La ruleta de la suerte en la entrega del pasado jueves, se convirtió en el protagonista de la emisión a raíz de un aplaudido gesto que tuvo con su rival, Jennifer, que dejó boquiabierto a Jorge Fernández.

El joven se negó a utilizar el privilegio que había obtenido, el cual le permitía empezar a jugar en el panel con el mayor premio en juego. "Es madre, nos ha contado antes una cosa que le ha pasado...", explicó sin contar nada más.

La actitud del concursante fue muy aplaudida por el público. "Creo que es la primera vez que pasa esto aquí. Qué buen compañero", comentó el presentador, a lo que añadió: "Tú estás contento por estar aquí".

¡Buenos días! Os presentamos a los tres concursantes que van a intentar ganar mucho dinerito y hacernos pasar un buen rato hoy, en La Ruleta de la Suerte. Ellos son Jennifer, Arturito y María. ¡Suerte! pic.twitter.com/dafimIzCWp — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) September 24, 2020

Arturo asintió y continuó jugando hasta caer, sorprendentemente, en la casilla del 'bote'. Era su primera tirada, por lo que el conductor del concurso auguró que no era casualidad: "A la gente buena le pasan cosas buenas".

"Has sido un buen samaritano por lo que sea, y en la última tirada te vas a llevar el bote", apuntó Fernández, que, pocos minutos después, vio la victoria del joven. El presentador bromeó con la decisión anterior, pero Arturo avisó que ya era suficiente. "No más, que si no mi chica me pega", concluyó sonriente.