Tello cree que el robo en el Palau de la Música "no tardará mucho en esclarecerse"

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press, después de participar en la presentación de 'Abierto València 2020'. Tello ha señalado que robos como este son algo que "sucede a veces" y que "la investigación está en marcha".

Sobre si hay alguna novedad al respecto, ha indicado que desde la corporación municipal no tienen más información, y ha añadido: "Supongo que no se tardará mucho en esclarecer porque era una época en la que el edificio estaba cerrado y solo personas de dentro podían acceder. No creo que sea muy complicado, pero ahora mismo no sabemos más", ha señalado.

En cuanto a la seguridad del Palau de la Música, ha señalado: "Tenemos un servicio de seguridad muy potente y realmente no tenemos en ese sentido ninguna preocupación". Ha insistido en que los robos de este tipo "suceden mucho en otros espacios de las administraciones públicas" y que "lo que pasa es que el Palau está de moda lamentablemente por este tipo de noticias".

"Para mí, es una noticia que no es noticia, pero bueno, asumo que el Palau está de moda en ese sentido. Tenemos un contrato licitado importante con una de las empresas más importantes de seguridad de España, en ese sentido ningún problema", ha señalado.

Sobre la convocatoria de un consejo del Palau de la Música de urgencia, ha explicado que, aunque "no puede decir prácticamente nada mientras la Policía no termine la investigación", en la política "es aconsejable ofrecerte para todo lo que haga falta". Se trata, ha destacado, de "un ejercicio de transparencia" para ofrecerse ante "cualquier duda que tenga la oposición".