Declarat culpable l'home que va matar el seu exsogre i va agredir sexualment la filla de la seua exparella a Castelló

El jurat li considera per unanimitat culpable dels delictes d'homicidi, trencament de condemna, violació de domicili, lesions amb instrument perillós, agressió sexual, lesions psíquiques i dos delictes d'amenaces.

En l'escrit de conclusions provisionals, el fiscal sol·licitava 46 anys de presó per al processat. En el mateix, el ministeri públic indicava que l'acusat va ser condemnat al febrer del 2018 per un delicte d'amenaces en l'àmbit de la violència de gènere, sentència que li prohibia aproximar-se a la qui durant any i mig era la seua parella.

La dona va presentar el 26 de març una denúncia en la qual assenyalava que, després de l'anterior condemna, va reprendre la convivència amb l'home per por i que havia sigut víctima d'una sèrie de delictes comesos sobre ella. La Policia Nacional va procedir a valorar el risc d'agressió cap a la denunciant, resultant "extrem", per la qual cosa es va decidir el seu ingrés en una casa d'acolliment.

Mentre estava en dependències policials presentant la denúncia, l'acusat va efectuar a la dona nombroses telefonades que, finalment, van ser contestades per un agent, el qual li va comunicar que havia sigut denunciat i havia de presentar-se en dependències policials. Aquesta notícia no va agradar al processat, qui va intentar localitzar la dona per a "donar-li el corresponent escarment" per la denúncia.

Com ignorava el parador de la dona, el 27 de març del 2018, l'acusat es va personar en el domicili de la mare de la seua exparella, en el qual residia aquest amb la seua parella des de feia anys i on es trobava passant uns dies la filla de l'ex-companya sentimental del processat, de 22 anys.

Després d'obrir-li la porta, l'acusat va entrar en el domicili esgrimint un ganivet i va obligar els tres a asseure's en un sofà, assegurant que els anava a matar. A continuació va posar el ganivet en el coll de la filla de la seua exparella i va intentar clavar-li-ho en el cor. Posteriorment, va demanar a la xica que es despullara.

En un moment donat, la parella de la mare de la seua ex-companya sentimental va eixir en defensa de la jove i va intentar arrabassar-li el ganivet al processat, quan es va iniciar una baralla entre tots dos durant la qual l'acusat li va començar a donar ganivetades fins que la víctima va caure al sòl. Aleshores l'acusat es va posar sobre ell i li va clavar reiteradament el ganivet, la qual cosa li va ocasionar lesions que li van provocar la mort.