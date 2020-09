Diputación.- Diputación y Ayuntamiento respaldan a los creadores almerienses con el programa 'Almería Escena'

La iniciativa ha sido presentada este miércoles en el Teatro Apolo con una veintena de los más de 30 artistas que participarán en esta iniciativa en el patio de butacas, por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, acompañados del jefe de Área de la concejalía, José Vélez, y del diputado de Cultura, Manuel Guzmán, han presentado el programa que cumple varios objetivos en común con la defensa y la promoción de los creadores almerienses.

El alcalde ha valorado el programa y recordado la importancia de la Cultura desde todos los ámbitos. "Una sociedad madura tiene que apoyar a su cultura, porque enriquece a las sociedades, transmite valores, hace a una ciudad y provincia más grandes, abre las mentas, anima a pensar diferente y forma parte de los momentos más felices de nuestras vidas y también es empleo y economía, por eso debe formar parte de todos los planes de recuperación, tal y como apoyamos iluminando de rojo espacios emblemáticos en señal de apoyo a su protesta de hace unos días", ha dicho.

Del mismo modo, también ha recordado que la Cultura no sólo es el quien se sube a un escenario, sino también "los técnicos, montadores, transportistas, maquilladores, todos los que están detrás de los focos y que sin ellos tampoco sería posible disfrutar de vuestras creaciones".

Fernández-Pacheco ha animado a los artistas presentes "a seguir trabajando y creando en estos meses de parón, porque volveréis a llenar teatros como este Apolo, el más antiguo de la ciudad, y en otros lugares de España".

"Porque gracias a 'Almería Escena' también dispondréis de un material profesional que posteriormente puede ser usado como recurso promocional de lo bien que hacéis las cosas", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Almería ha valorado que 'Almería Escena' es un "magnífico ejemplo" de colaboración institucional con el Ayuntamiento para promocionar "el talento de los artistas almerienses y contribuir a que la cultura siga brillando y que jamás se baje su telón".

Además, ha explicado que desde el principio de la crisis sanitaria del covid-19 "nos marcamos el objetivo que ningún almeriense se quedara atrás, y en este propósito los creadores almerienses necesitan ahora más que nunca el apoyo de sus administraciones para que su talento siga brillando".

"'Almería Escena' se presenta como una nueva vía de promoción para los artistas y colectivos culturales en esta coyuntura tan compleja", ha trasladado.

En este sentido, García ha detallado que Diputación, a través de 'Actúa', del Plan Almería, ha puesto a disposición de la cultura y el cine de Almería 1,2 millones de euros para revitalizar a este sector a través de planes de contratación y formación, así como ayudas directas a autónomos y profesionales almerienses de la cultura.

El director y presentador del programa, Kikín Fernández, que ha ejercido de maestro de ceremonias de la puesta de largo de 'Almería Escena', ha calificado de "emocionante" el proyecto, "el más bonito en el que me he embarcado, porque me he encontrado el compromiso de las administraciones y la ilusión de todos para sacar esto adelante, lo que demuestra que se está creando un tejido cultural fuerte, lo que hace que se estén moviendo cosas".

También ha animado "a las empresas privadas a que tomen conciencia y apoyen a la Cultura" y al colectivo "a ser vectores transformadores de las sociedades y a seguir haciendo feliz a la gente cuando más lo necesita".

DATOS DE 'ALMERÍA ESCENA'

El 29 de mayo comenzó la producción de 'Almería Escena' con un concierto en directo, pero sin público, de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) en el Auditorio Maestro Padilla, aún en el Estado de Alarma, y desde entonces ha desarrollado seis emisiones.

Interalmería TV emite 'Almería Escena' los viernes, a las 22,30 horas, con dos artistas, con sus entrevistas, y una duración aproximada de una hora.

El resultado es un programa con una producción muy cuidada, donde se graban a los artistas en directo, ya sea el Teatro Apolo o el Auditorio Maestro Padilla, y donde los protagonistas absolutos son los artistas almerienses.

Más de 35 creadores de la música, teatro, danza, magia y demás artes escénicas pasarán por el escenario de Interalmería TV en un total de 18 programas.

Esta es la relación de artistas que participan por parte del Ayuntamiento de Almería: Orquesta Ciudad de Almería, Mar Galera, Luna Roja Teatro, Wi Bouz, Cristo Heredia, Antonio 'El Genial', Miguel Company, Vera GRV, Pike Cavalero, Loudly, Superfortress, Rolenzos, Sheriff Máster, Stay To Sleep y Casino Boogie.

Esta es la relación de artistas que participan por parte de Diputación Provincial: Álex Navarro, Mago Cobra, Gran Manley, Mago Pablo, Mayte Beltrán, Danzas Orientales Laila y Yamila, Anabel Veloso, Zarrita, La Kuka y su grupo, Gata Brass Band, Bolero Por Amor, Sensi Falán, Brasi, Leone, Absolute terror, Mynationshit, Blot, Wardum, Fome de Ritmo y Alexis Díaz Pimienta.