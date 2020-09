Rozalén se abre en canal en una sincera carta dirigida a su público: "Me ha costado quererme como me quiero"

Rozalén ha querido agradecer a sus seguidoresel cariño y la comprensiónque recibe a diario. Lo ha hecho a través de una emotiva carta que ha compartido en sus redes sociales a modo de "desahogo" ante la presión que sufre en ocasiones.

"Gracias a quienes no me juzgáis por cada cosa que hago, pienso, digo o callo. A quienes os alegráis por mis alegrías y veis siempre la buena intención que tienen mis actos. A quienes os ponéis en mis zapatos. A quienes me criticáis constructivamente y con cariño", avanza la cantautora de 34 años.

En el comunicado, la de Albacete también da las gracias a quienes la valoran positivamente independientemente del maquillaje que use o de su peso; y a los que la respetan y defienden "siempre". "Me ha costado quererme como me quiero", desvela.

"Yo sé que me equivoco, que no puedo gustarle a todo el mundo, que ni de coña soy perfecta, pero os puedo asegurar que intento hacer las cosas lo mejor que puedo... Para ser coherente debería vivir en una cueva rodeada de cabras. Y no lo hago", explica la autora de Girasoles o La puerta violeta.

Finalmente, la artista ha confesado que necesitaba escribir unas líneas. "Soy hipersensible a todo, todo me afecta de sobremanera y hay días que tengo miedo de que no compense. Gracias y perdón por el desahogo", ha zanjado.

El arranque de sinceridad de la cantante ha sido muy aplaudido por sus seguidores, que han respondido con mensajes como "no te queremos, te amamos" o "arriba absolutamente todo lo que te haga feliz y que no haga daño a nadie. No hay vida sin contradicción y es esa misma la que nos ayuda a sacudirnos los prejuicios y a no juzgar a los demás. Qué bonito lo dices".