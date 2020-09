Pineda ve a la derecha más ocupada en librar una "batalla interna" por liderar la oposición en vez de ejercerla

"Son libres de seguir en ello", ha asegurado Pineda, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento, después de que López-Asenjo acusara al Equipo de Gobierno municipal de "dinamitar" el proyecto de centro derecha.

Unas valoraciones que ha asegurado que no les han sorprendido "nada" porque desde hace más de un mes son conscientes de los movimientos de la derecha y de sus reuniones "aparentemente secretas, pero no tan secretas", no solo del PP con Ciudadanos y Foro, sino también con Vox en alguna de ellas.

"Si la derecha de nuestra ciudad ha decido ocupar su tiempo en contubernios y reuniones secretas o semi secretas, es una decisión de ellos", ha señalado la edil, a lo que ha incidido en que, por contra, el Gobierno local va a dedicarse a gobernar, a mejorar la ciudad y poner programas en marcha en beneficio de los ciudadanos.

A este respecto, ha opinado que si la derecha considera más oportuno, en lugar de hacer oposición, el especular sobre listas para 2023 u otras opciones a más corto plazo, "pues es su opción", ha reiterado.